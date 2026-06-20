“Duhet të jesh në gjendje të pranosh kritikat”, Xhemaili flet për Xhakën
Ish-reprezentuesi i Zvicrës, tani ekspert i mediumit zviceran Blick, Blerim Xhemaili ka vlerësuar performancën e ekipit kombëtar Helvetik në episodin e fundit të podkastit “FORZA” dhe ka folur për lojtarë individualë si Manuel Akanji, Granit Xhaka dhe Johan Manzambi.
Me fitoren 4-1 kundër Bosnje dhe Hercegovinës, Zvicra siguroi fitoren e parë të shumëpritur në këtë Kupë Bote. Lehtësimi është i prekshëm tek ekipi kombëtar - i dukshëm edhe në episodin e fundit të podkastit të Blick "FORZA!".
Eksperti i futbollit të Blick, Blerim Xhemaili, dhe redaktori i futbollit të Blick, Tobias Wedermann, analizuan performancën e fundit të Zvicrës. Anët pozitive i tejkalojnë qartësisht ato negative, edhe nëse jo gjithçka ishte perfekte.
Pas ndeshjes në Katar, titujt kryesorë u dominuan nga kapiteni Granit Xhaka. Performanca e tij, por sidomos vërejtjet e tij kritike, shkaktuan mjaft bujë. Siç raportoi Blick, këto komente nuk u pritën mirë nga të gjithë në kampin e ekipit kombëtar.
Tani kësaj “valleje” i është bashkuar edhe ish-futbollist shqiptar që ka përfaqësuar Zvicrën, Xhemaili, i cili ka thënë se lojtarët duhet t’i pranojnë kritikat dhe pikërisht këto kritika i bënë mirë Xhakës.
“Në futboll, duhet të jesh në gjendje të pranosh kritikat. Përndryshe, je në vendin e gabuar në një Kupë Bote. Si kapiten, duhet të dish se çfarë lloj lojtarësh ke në ekip. Një lojtar si Graniti mund të kritikohet dhjetë herë dhe kjo vetëm sa do ta nxisë atë. Të tjerët mund të thyhen nga kjo”, ka thënë fillimisht Xhemaili.
“Që nga minuta e parë, ai ishte një lojtar ndryshe. Ai luajti me më shumë intensitet, më shumë drejtpërdrejtshmëri dhe më shumë prani.
“Ndoshta Graniti ka nevojë për këtë kritikë. Ai e ka dhënë edhe një herë fjalën e tij”, përfundoi ish-mesfushori.
Kryeredaktori i Blick, Wedermann, vuri në dukje gjithashtu se kapiteni i ekipit kombëtar, Xhaka rrezatonte një energji të ndryshme nga ajo që kishte kundër Katarit.
Xhemaili dhe Wedermann gjithashtu u pajtuan se festimi i Xhakës i ishte drejtuar pikërisht mediumit Blick. /Telegrafi/