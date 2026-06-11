“Dueli Botëror” nis rrugëtimin në TV Dukagjini për Kupën e Botës 2026
Me fillimin e Kampionatit Botëror 2026, edhe TV Dukagjini sjell për shikuesit emisionin special “Dueli Botëror”, i cili do të transmetohet çdo mbrëmje gjatë gjithë turneut më të madh të futbollit.
Nën moderimin e Ndrec Gjonajt dhe Kadrie Canollit, emisioni do të ofrojë analiza, diskutime, komente dhe gjithçka që ndodh në Botërorin 2026, me fokus te ndeshjet, yjet e turneut dhe momentet më interesante të ditës.
Si zakonisht, pjesë e panelit do të jenë dy nga analistët më të njohur të futbollit në vend, Faruk Statovci dhe Liridon Leci, të cilët do të analizojnë në detaje zhvillimet e Kampionatit Botëror dhe performancat e kombëtareve pjesëmarrëse.
Megjithatë, organizatorët kanë rezervuar edhe një surprizë për publikun. Mysafiri i tretë i përhershëm i panelit ende nuk është zbuluar, ndërsa nga TV Dukagjini bëjnë të ditur se emri i tij do të prezantohet në ditët në vijim.
“Dueli Botëror” premton të jetë adresa kryesore për të gjithë adhuruesit e futbollit gjatë Kupës së Botës 2026, duke sjellë analiza profesionale, debate interesante dhe të ftuar specialë çdo mbrëmje. /Telegrafi/
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