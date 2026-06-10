Dua Lipa zbulon gatimin e saj të preferuar që bën bashkëshorti i saj, Callum Turner: Është gjëja ime e preferuar
Këngëtarja Dua Lipa ndau detaje nga jeta e saj private dhe zbuloi vaktin e saj të preferuar të përgatitur nga bashkëshorti i saj, aktori Callum Turner.
Bëhet fjalë për mëngjesin e tyre të përbashkët "Cal's caff", për të cilin ajo thotë se është vakti i saj i preferuar që ai përgatit. Ajo e ndau informacionin në një videoklip të shkurtër që u publikua si pjesë e një serie nga British Vogue.
"Ne kemi këtë gjënë tonë, e quajmë 'kafeja e Cal-it'. Është mëngjes, sepse ai e bën shumë mirë", tha ajo.
Siç e përshkroi ajo, ky mëngjes përfshin një shumëllojshmëri ushqimesh.
"Shërbeni një krumpet me gjalpë dhe Marmite, dhe sipër shtoni vezë, proshutë, salçiçe, domate, kërpudha, avokado, në thelb çfarëdo që dëshironi. 'Cal's caff' është një përvojë e shkëlqyer. Është gjëja ime e preferuar", shtoi ajo.
Në të njëjtën intervistë, Dua Lipa zbuloi gjithashtu se çifti shpesh kalojnë kohë së bashku në kuzhinë dhe se të dyve u pëlqen të përgatisin ushqim. Megjithatë, ajo bëri shaka se mendonte se ishte disi më e aftë në gatim.
Si kujtesë, çifti u martua më 31 maj 2026 në një ceremoni intime në Londër, në Old Marylebone Town Hall, dhe më pas fundjavën e kaluar ata organizuan një festë të madhe dasme, dhe ceremonia solemne u mbajt jashtë në Villa Valguarnera në Palermo. /Telegrafi/