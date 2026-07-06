Dua Lipa hyn në histori, vendos rekord të ri në Spotify
Këngëtarja me famë botërore dhe origjinë shqiptare, Dua Lipa, ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj, duke hyrë në histori në platformën Spotify.
Ajo është artistja e parë femër që arrin të ketë katër albume, secili me mbi 5 miliardë dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës.
Sipas të dhënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore ndërkombëtare dhe popullaritetin e vazhdueshëm të katalogut të saj.
Ky rezultat pasqyron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbarë botën, duke ruajtur suksesin nga albumi i saj debutues, te epoka e suksesshme e “Future Nostalgia”, e deri te projektet e saj më të fundit.
Me hite si “Levitating”, “Don’t Start Now” dhe “New Rules”, të cilat vazhdojnë të regjistrojnë miliona dëgjime çdo ditë, Dua Lipa ka ndërtuar një nga katalogët më të suksesshëm të muzikës pop në vitet e fundit.
Fakti që katër albumet e saj kanë kaluar secili shifrën e 5 miliardë transmetimeve tregon se suksesi i artistes nuk lidhet vetëm me momentet virale, por me një ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në industrinë globale të muzikës. /Telegrafi/