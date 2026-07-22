Dua Lipa fotografohet duke dalë nga studioja e regjistrimit në New York
Dua Lipa u largua nga studioja e regjistrimit në New York, ndërsa bashkëshorti i saj i ri, Callum Turner, kaloi kohë me një mik gjatë një darke pas një jave të ngarkuar me aktivitete.
Këngëtarja 30-vjeçare është rikthyer menjëherë në angazhimet e saj profesionale pas festimeve disaditore të dasmës në Siçili dhe muajit të mjaltit në Itali, që pasoi ceremoninë.
Të martën, gjatë daljes së saj në "Big Apple", Dua tërhoqi vëmendjen teksa doli nga Electric Lady Studio.
Këngëtarja u shfaq elegante me një xhaketë të kuqe të ndezur nga Ralph Lauren, të veshur sipër një këmishë dhe bluze të bardhë, të kombinuara me xhinse në ngjyrë të çelët.
Ajo e kompletoi pamjen me një shami të kuqe në kokë, syze dielli të zeza dhe çizme të zeza me platformë.
Dua dukej në humor të mirë teksa përshëndeti fansat përpara se të vazhdonte drejt angazhimit të radhës.
Ndërkohë, në një pjesë tjetër të qytetit, Callum, 36 vjeç, u pa duke shijuar një darkë dhe duke biseduar me një mik në Cafe Cluny.
Aktori zgjodhi një pamje të thjeshtë, me një bluzë sportive rugby me vija të verdha dhe blu, të kombinuar me xhinse.
Kjo vjen vetëm një ditë pasi Dua ndau në Instagram një galeri fotografish nga Kupa e Botës së bashku me bashkëshortin e saj, Callum.
Këngëtarja dukej mahnitëse me një bluzë sateni të bardhë me shpinë të hapur, të cilën e kombinoi me xhinse blu dhe vathë të mëdhenj në formë rrethi për këtë event të mbushur me yje.
Dua tërhoqi vëmendjen me këtë veshje dhe shtoi edhe një kapele bejsbolli të Kupës së Botës, ndërsa pozonte pranë bashkëshortit të saj aktor, Callum.
Çifti i sapomartuar, i dashuruar më shumë se kurrë, dukej tepër i lumtur në stadiumin MetLife, ku Callum kishte vendosur krahun rreth bashkëshortes së tij mahnitëse.
Të dielën, Spanja fitoi Kupën e Botës FIFA 2026, pasi mposhti kampionen në fuqi Argjentinën me rezultatin 1-0 pas kohës shtesë.
Ferran Torres shënoi golin vendimtar në minutën e 106-të, duke i siguruar Spanjës titullin e dytë botëror në futbollin e meshkujve.