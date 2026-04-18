Dronët ukrainas godasin thellë në Rusi, zjarr në një rafineri nafte
Sulme me dronë në rajonin rus të Samaras - goditen dy rafineri, evakuohet një maternitet.
Rajoni i Samaras në Rusi është përfshirë nga sulme me dronë gjatë natës, ku u goditën dy objekte të rëndësishme energjetike të kompanisë Rosneft, në Novokuibyshevsk dhe Syzran.
Sipas autoriteteve lokale, në një nga rafineritë janë regjistruar “dëme të vogla”, ndërsa në tjetrën një rezervuar karburanti ka marrë flakë pas goditjes.
Guvernatori i rajonit bëri të ditur se një prej dronëve ra pranë një materniteti, duke shkaktuar thyerjen e dritareve në ndërtesë dhe evakuimin e pacientëve për arsye sigurie. Fatmirësisht, nuk raportohet për viktima.
Ngjarja ndodhi mbi 1000 kilometra larg vijës së frontit, duke theksuar edhe një herë shtrirjen e sulmeve thellë brenda territorit rus.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin ushtarak të shtetit ukrainas më 24 mars të vitit 2022. /Telegrafi/