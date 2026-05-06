Dronët rusë godasin kopshtin e fëmijëve në Ukrainë, operacioni i shpëtimit është duke u zhvilluar
Forcat ruse sulmuan një kopsht të fëmijëve në Sumy të Ukrainës me dronë të mërkurën, ndërsa një operacion shpëtimi është duke u zhvilluar aktualisht.
"Forcat ruse kanë goditur një ndërtesë civile në pjesën qendrore të Sumy me dy dronë. Një operacion shpëtimi është duke u zhvilluar", tha Oleh Hryhorov, kreu i administratës ushtarake në rajonin e Sumy.
Informacioni mbi viktimat dhe dëmet është ende duke u konfirmuar. Hryhorov paralajmëroi gjithashtu se sulmi është duke vazhduar dhe u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë në vende të sigurta.
Gjithashtu theksoi se dy dronë kishin goditur ndërtesën e kopshtit.
Informacioni mbi viktimat dhe shkallën e shkatërrimit është ende duke u mbledhur. Të gjitha shërbimet përkatëse po punojnë në vendngjarje.