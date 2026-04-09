Dronët e marinës amerikane monitorojnë Ngushticën e Hormuzit
Një dron i marinës amerikane është parë duke ndjekur fluturimet mbi Ngushticën e Hormuzit sot.
Northrop Grumman MQ-4C Triton shkoi nga baza ajrore Sigonella në Siçili. Marina amerikane ka një prani në bazën ajrore italiane.
Të dhënat në Flightradar24 tregojnë se ai kaloi më shumë se dy orë mbi Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit.
Siç raportohet, Irani ka ndaluar trafikun detar në ngushticë në shenjë hakmarrjeje për sulmet ajrore të Izraelit në Liban dje.
Organizata detare e Iranit ka paralajmëruar gjithashtu për "përplasje të mundshme me mina detare".
Ndërkohë, pesë transportues mallrash me shumicë dhe asnjë cisternë nafte ose gazi kaluan nëpër ngushticë dje, sipas të dhënave të gjurmimit detar nga Kpler. /Telegrafi/
