Trump paralajmëron Iranin: Sulmet e ardhshme do të jenë më të fortat që keni parë ndonjëherë
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka thënë se ushtria amerikane do të mbetet në Lindjen e Mesme dhe ka paralajmëruar se nëse nuk arrihet një marrëveshje me Iranin, "fillojnë të shtënat", më të mëdha, më të mira dhe më të forta se kushdo që ka parë ndonjëherë më parë".
Në një postim në Truth Social, Trump tha se prania ushtarake amerikane ishte “e përshtatshme dhe e nevojshme për ndjekjen penale vdekjeprurëse dhe shkatërrimin e një armiku tashmë të degraduar në mënyrë të konsiderueshme”.
Ai e përfundoi mesazhin duke pretenduar se SHBA-të po “ngarkohen” dhe “presin me padurim” “sulmin” e radhës.
Ndryshe, një nga kushtet e planit 10-pikësh të publikuar të Iranit ishte largimi i forcave amerikane nga rajoni.
Shtëpia e Bardhë tha se plani ishte “hedhur poshtë nga presidenti Trump” dhe ishte “në thelb joserioz”.
Në 24 orët që kur Trump njoftoi se SHBA-të do të pezullonin sulmet ndaj Iranit, është rritur pasiguria nëse armëpushimi i përkohshëm do të qëndrojë.
Izraeli nisi një valë të madhe sulmesh në Liban dje, duke vrarë më shumë se 250 persona.
Si Izraeli ashtu edhe SHBA-ja këmbëngulin që Libani nuk është i përfshirë në marrëveshjen e armëpushimit, ndërsa Irani dhe Pakistani nuk janë dakord.
Në hakmarrje ndaj sulmeve izraelite, Hezbollahu - grupi i mbështetur nga Irani me bazë në Liban - tha se kishte qëlluar me raketa në Izraelin verior, duke përmendur "shkelje të armëpushimit". /Telegrafi/