Drita për fitoren e radhës, Prishtina për këndellje - formacionet zyrtare
Drita është nikoqire e Prishtinës në kuadër të xhiros së 31-të në Albi Mall Superligë.
Kampioni në fuqi kërkon fitoren e radhës, për të shtuar diferencën nga ndjekësi i saj më i afër Ballkani.
Në anën tjetër Prishtina ka katër ndeshje pa fitore dhe synon të rikthehet te triumfi për pozitën e tretë.
Tanimë dy trajnerët, Zekirija Ramadani dhe Alban Dragusha kanë publikuar edhe formacionet zyrtare.
Formacionet zyrtare:
Drita: Maloku, Be. Krasniqi, Dante, Pëllumbi, Ovouka, Dabiqaj, Limaj, Abazaj, Tusha, Balaj, Bl. Krasniqi.
Prishtina: Gjokaj, Mokono, Vitija, Zeqiri, Saletic, Bytyqi, Taipi, Bllaca, Ahmeti, Kryeziu, Veliu.
