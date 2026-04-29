Drita është nikoqire e Prishtinës në kuadër të xhiros së 31-të në Albi Mall Superligë.

Kampioni në fuqi kërkon fitoren e radhës, për të shtuar diferencën nga ndjekësi i saj më i afër Ballkani.

Në anën tjetër Prishtina ka katër ndeshje pa fitore dhe synon të rikthehet te triumfi për pozitën e tretë.

Tanimë dy trajnerët, Zekirija Ramadani dhe Alban Dragusha kanë publikuar edhe formacionet zyrtare.

Formacionet zyrtare:

Drita: Maloku, Be. Krasniqi, Dante, Pëllumbi, Ovouka, Dabiqaj, Limaj, Abazaj, Tusha, Balaj, Bl. Krasniqi.

Prishtina: Gjokaj, Mokono, Vitija, Zeqiri, Saletic, Bytyqi, Taipi, Bllaca, Ahmeti, Kryeziu, Veliu.

/Telegrafi/

SuperligaKosovëFutbollSport
telegrafi sport app