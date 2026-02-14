Drita misterioze mbi Australi, ekspertët japin shpjegime
Një dritë misterioze në qiellin mbi Australinë Jugore shkaktoi spekulime për aktivitetin e UFO-ve, por ka të ngjarë të ketë qenë rezultat i një lëshimi rakete evropiane në Amerikën e Jugut.
Drita u pa në të gjithë Australinë Jugore.
Spektakli shkaktoi spekulime në internet, me teori që përfshinin vizitorë jashtëtokësorë ose aeroplanë spiunë.
Ekspertët që shqyrtuan pamjet e skenës thanë se drita ka shumë të ngjarë të ketë qenë rezultat i lëshimit të raketës Ariane 6 nga Porti Kozmodor i Evropës në Guianën Franceze. /Telegrafi/
