Drama me familjen mbretërore vazhdon - Harry refuzohet nga Pallati Buckingham
Një tjetër keqkuptim ka lindur mes Prince Harry dhe familjes mbretërore britanike, pasi ai nuk do të qëndrojë në Buckingham Palace gjatë vizitës së tij në Londër, megjithëse kishte pranuar zyrtarisht ftesën për akomodim.
Harry ndodhet në Britaninë e Madhe për disa angazhime që lidhen me Invictus Games si dhe për një proces gjyqësor kundër botuesit të gazetave Daily Mail dhe Mail on Sunday.
Sipas zëdhënësit të tij, Duka i Sussex-it e pranoi ofertën për të qëndruar në rezidencën mbretërore, por më pas u njoftua se ishte tepër vonë për të organizuar akomodimin.
Princi Harry
Çështja është ndërlikuar edhe nga problemet e sigurisë.
Pas vendimit që Harry dhe familja e tij të mos kenë më mbrojtje zyrtare të financuar nga shteti, ai ka udhëtuar i vetëm, pa Meghan Markle dhe dy fëmijët e tyre.
Nga ana tjetër, burime pranë familjes mbretërore pretendojnë se Harry kishte një afat për t'iu përgjigjur ftesës, në mënyrë që stafi i Pallatit të mund të organizonte qëndrimin.
Ende nuk është e qartë nëse Meghan dhe fëmijët do t'i bashkohen Harryt në pjesën tjetër të vizitës së tij jashtë Londrës, pasi çifti kishte planifikuar që fëmijët të vizitonin Britaninë për herë të parë që nga viti 2022. /Telegrafi/