Drake reagon për ndarjen nga jeta të producentit të tij të vjetër, trupi i të cilit u gjet pa shenja jete brenda një apartamenti në Nashville
Drake ka bërë një homazh për producentin e tij të njohur, Tay Keith, të premten, vetëm një ditë pas lajmit të papritur për vdekjen e tij në moshën 29-vjeçare.
Keith – i lindur me emrin Brytavious Lakeith Chambers – u gjet i pajetë në apartamentin e tij në Nashville, Tennessee, të enjten, pas një kontrolli mirëqenieje, siç raportohet nga WSMV.
Policia e Metrosë së Nashville nuk dyshon për ndonjë veprim kriminal, ndërsa shkaku i vdekjes ende nuk është bërë i ditur, pasi pritet rezultati i autopsisë.
Drake, këngët e të cilit “Nonstop” dhe “Rich Flex” janë prodhuar nga Chambers, reagoi ndaj lajmit të dhimbshëm përmes Instagramit.
“Mirënjohje e pafund dhe e përjetshme për shpirtin tënd dhe për kontributet e tua në këtë gjë që ne të gjithë e duam kaq shumë…”
“Do të na mungosh shumë,” shkroi ai.
Së bashku me mesazhin e tij emocional, Drake publikoi gjithashtu një portret në kujtim të producentit të ndjerë.
Chambers ishte një producent muzike nga Memphis, i cili u nominua për Grammy pasi bashkëprodhoi këngën e Travis Scott “Sicko Mode” (2018), në bashkëpunim me Drake.
Kënga, pjesë e albumit të mirënjohur të Travis Scott “Astroworld”, u nominua për çmimin “Best Rap Song” në edicionin e 61-të të Grammy Awards në vitin 2019.