Kylian Mbappe dhe aktorja spanjolle Ester Exposito fotografohen së bashku në një jaht luksoz në Sardenjë
Kapiteni i ekipit francez të futbollit, Kylian Mbappe, i kalon ditët e pushimit në Sardenjë, ku u pa përsëri në shoqërinë e aktores spanjolle Ester Exposito. Fotot e tyre të përbashkëta nga jahti luksoz tërhoqën shumë vëmendje dhe nxitën më tej thashethemet për një lidhje të mundshme.
Fotot e tyre së bashku nga një jaht luksoz kanë tërhequr shumë vëmendje dhe kanë nxitur më tej thashethemet për një lidhje të mundshme. Mbappe dhe ylli i serialit "Elite" u fotografuan në resortin ekskluziv të Porto Cervo, ku shijuan një ditë relaksuese në bregdet, dhe më vonë drekuan së bashku.
Në foto, mund të shihni se si futbollisti francez, i veshur me rroba banje jeshile, po relaksohet në jaht dhe në një moment po kontrollon telefonin e tij celular, ndërsa Ester Expósito me bikini të kuqe të errët po shijon diellin.
Nga rruga, kjo nuk është hera e parë që ata janë parë së bashku në publik. Disa javë më parë, mediat e huaja publikuan foto të Mbappe dhe Ester, të cilët dyshohet se kanë kapur dorë për dore, duke dalë nga një klub nate në Miami pas përfundimit të Kupës së Botës 2026.
Edhe pse marrëdhënia e tyre është përfolur gjithnjë e më shumë në muajt e fundit, as Mbappe dhe as Expósito nuk kanë komentuar publikisht mbi spekulimet rreth një romance të mundshme. /Telegrafi/