Dr.Metë Shatri, emri i ri që po kthehet në befasinë më të bukur të kësaj fushate
Edhe pse për politikën mund të jetë një emër i ri, Dr. Metë Shatri po dëshmon se është pikërisht freskia dhe profili që i duhej kësaj garë.
I renditur me numrin 92, ai ka arritur të kthehet në befasinë kryesore të fushatës, duke fituar zemrat e qytetarëve.
Ajo që e dallon Dr. Shatrin në terren është afërsia e tij e sinqertë me njerëzit dhe gatishmëria për të dëgjuar çdo brengë të tyre.
Si një profesionist i shkëlqyer dhe i dëshmuar në fushën e tij, ai sjell në politikë një model të ri: atë të punës, etikës dhe përgatitjes së lartë profesionale.
Sot, ai shihet me plot të drejtë si një nga deputetët më premtues të gjeneratës së re të Lëvizjes Vetëvendosje.
Me një vizion të qartë dhe një bagazh të pastër, Dr. Metë Shatri po dëshmon se politika ka nevojë për njerëz që vijnë nga puna dhe që punojnë për qytetarin.
Bashkimi i profesionalizmit me thjeshtësinë njerëzore e bën atë pa dyshim një nga emrat që do të lërë gjurmë në legjislaturën e re.