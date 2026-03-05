Downdetector dhe Speedtest u shitën për më shumë se një miliard dollarë
Kompania Ziff Davis njoftoi se ka shitur divizionin e saj Connectivity, i cili përfshin Ookla Speedtest dhe Downdetector. Blerësi është kompania Accenture, ndërsa vlera e marrëveshjes është 1,2 miliard dollarë në para të gatshme.
Sipas Reuters, kjo marrëveshje do t’i mundësojë Ziff Davis-it të përqendrohet në markat e saj kryesore, përfshirë IGN, Mashable dhe Everyday Health.
Duket se konsolidimi i markave është qëllimi kryesor, pasi kompania së fundmi ka pushuar nga puna disa nga redaktorët më me përvojë të Eurogamer-it dhe të gjithë ekipin e saj të videove.
Kjo ndodhi pas riorganizimit të stafit redaktorial mes publikimeve të tjera të Ziff Davis-it në fushën e lojërave, gjë që e ka reduktuar VG247 në një faqe të vogël me udhëzues lojërash, të përbërë nga dy persona.
Ziff Davis e bleu Ookla-n për 15 milionë dollarë në vitin 2014. Reuters raporton se ky divizion përfitoi nga vendosja e rrjetit 5G dhe rritja e kërkesës për gjerësi bande të shkaktuar nga pandemia, duke arritur një kthim mbresëlënës të investimit. Connectivity realizoi të ardhura prej 231 milionë dollarësh në vitin 2025.
Accenture është një kompani globale konsulence teknologjike me seli në Dublin dhe e konsideron këtë blerje një hap kyç në ndërtimin e “shërbimeve fund-më-fund të inteligjencës së rrjetit, të domosdoshme për transformimin e bazuar në inteligjencën artificiale”.
Përfundimi i marrëveshjes mund të zgjasë disa muaj, ndërsa Ziff Davis do të vazhdojë ndërkohë të menaxhojë Speedtest dhe Downdetector. /Telegrafi/