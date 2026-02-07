Dosja Epstein nxit valë dezinformimi me imazhe të rreme të gjeneruara nga AI
Publikimi nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë i 3 milion faqeve shtesë me dosje që lidhen me pedofilin Jeffrey Epstein ka hapur derën për spekulime intensive rreth rrjetit të tij të gjerë të kontakteve të pasura dhe të fuqishme.
Dokumentet, të cilat përmbajnë imazhe, video, mesazhe me tekst dhe email-e, kanë shkaktuar gjithashtu një valë dezinformimi, duke përfshirë imazhe të gjeneruara nga Al të Zohran Mamdanit, kryetarit të New Yorkut, së bashku me Epsteinin.
Në një imazh të manipuluar, Mamdani është paraqitur si fëmijë në një fotografi me nënën e tij, Mira Nair, si dhe bashkëpunëtoren e Epstein, Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Bill Gates dhe Jeff Bezos.
Ekipi i verifikimit të fakteve, The Cube, i kontrolloi këto imazhe në Google Gemini pasi vuri re mospërputhje në foto.
Chatboti zbuloi një SynthID në imazh - një shenjë e zhvilluar nga Google për të identifikuar përmbajtjen e gjeneruar nga Al.
Fotografia ka një shenjë "DFF" mbi të, shkruan euronews.
Janë përhapur imazhe të shumta të politikanëve të fotografuar me Epsteinin në kontekste jorealiste, siç është një që përshkruan Epsteinin dhe astrofizikanin teorik anglez të ndjerë Stephen Hawking, me Hawking duke u zhytur në një "tunel sekret".
Së bashku me imazhet, disa përdorues të rrjeteve sociale ndanë teori të çuditshme, për shembull, duke sugjeruar se Epstein ishte babai i Mamdanit, ndërsa kërkonin të nxirrnin ngjashmëri midis karakteristikave të tyre të fytyrës.
Emri i Mamdanit u përmend pesë herë në dosjet e Epsteinit.
Megjithatë, këto përmendje nuk lidheshin me ndonjë shkelje të mundshme.
Shumë nga këto imazhe të Al u ndanë në rrjete sociale së bashku me një email të dërguar nga publicistja amerikane Peggy Siegal te Epstein në tetor 2009, i cili u shfaq në dosje.
Në mesazhin e saj, Siegal iu referua nënës së Mamdanit ndërsa fliste për festën pas filmit të saj "Amelia", e cila u organizua në shtëpinë e Ghislaine Maxwell në New York në vitin 2009.
Mesazhet sugjerojnë që Epstein nuk mori pjesë në shfaqje.
Mamdani do të kishte qenë 17 vjeç në kohën e shfaqjes së fotove, jo foshnjë, siç përshkruhet në disa nga imazhet e modifikuara nga Al.
Një tjetër imazh pretendon se tregon Epsteinin me politikanin britanik dhe udhëheqësin e Reform UK të ekstremit të djathtë, Nigel Farage, dhe u kap nga grupi i Partisë Laburiste të Wrexham në X pasi u shpërnda gjerësisht në internet.
Imazhi tregon Epstein dhe Farage në një ambient dhome ndenjeje.
U nda në X dhe Threads me mbishkrime si "Nuk do të votoj për Farage ose Reform" dhe "Një fotografi është sa një mijë fjalë".
Grupi i Partisë Laburiste të Wrexham e ka fshirë që atëherë imazhin.
Nuk ka raportime për takime ose kontakte të drejtpërdrejta midis Epstein dhe Farage në dosje.
Farage tha se ai "nuk e ka takuar kurrë Epsteinin dhe nuk ka shkuar kurrë në ishull".
Ai po i referohej Little Saint James, i njohur zakonisht si "Ishulli Epstein" - ishulli privat në Ishujt Virgjër të SHBA-së në pronësi të Epsteinit, të cilin financuesi dyshohet se e përdori si bazë operacionesh për trafikim seksual të të miturve.
Cube e kontrolloi fotografinë në Google Gemini për të kërkuar gjurmë të një SynthID, por zbuloi se nuk përmbante një shenjë.
Ndërkohë, mjetet e tjera të zbulimit të Al nuk ofruan një përgjigje të qartë.
Treguesit e gjenerimit të Al përfshijnë ndriçimin që nuk përputhet me hijet në fytyrat e Epstein dhe Farage.
Diku tjetër, Qendra Ukrainase për Kundërshtimin e Dezinformimit, një organ i lidhur me Këshillin Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes të Ukrainës, identifikoi rrjetin e robotëve "Matryoshka" që përhapte kopertina të falsifikuara në gazetat franceze që lidhnin presidentin Francez Emmanuel Macron me Epstein.
Një kopertinë që imiton të përditshmen franceze Liberation pyet: “Çfarë bënte Emmanuel Macron 18 herë në ishullin e Epsteinit kur ai ishte Ministër i Ekonomisë i Francës”.
Nuk ka asnjë provë që Liberation ta ketë botuar këtë histori.
Edhe pse emri i Macron përmendet në dosje, nuk ka asnjë provë që Epstein dhe ai kanë komunikuar ndonjëherë drejtpërdrejt, me shumicën e përmendjeve të tij nga palë të treta.
Nuk ka prova që ai ishte i përfshirë në krimet seksuale të Epstein. /Telegrafi/