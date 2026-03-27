Dorëzohet në polici i dyshuari Fazli Ndrecaj, ishte person i kërkuar në Suharekë
Sot, më 27.03.2026, rreth orës 19:30, në stacionin policor të Suharekës është dorëzuar i dyshuari Fazli Ndrecaj, i cili kishte qenë në kërkim.
I dyshuari është paraqitur në polici i shoqëruar nga avokati i tij dhe dyshohet për vepra penale që lidhen me shitjen dhe posedimin e lëndëve narkotike.
Bazuar në informacionet paraprake, i njëjti kishte qenë në kërkim për një periudhë kohore dhe ekzistonin dyshime se mund të lëvizte i armatosur.
"Policia e Kosovës kishte hartuar një plan operativ për lokalizimin dhe arrestimin e tij, duke angazhuar njësi policore në uniformë dhe në rroba civile. Po ashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Prishtinë kishte qenë e njoftuar dhe e gatshme për të ofruar asistencë në arrestimin e tij", thuhet në njoftimin e Policisë Rajonale të Prizrenit.
Bëhet e ditur se, pas dorëzimit, është njoftuar Njësia e Hetimit të Trafikimit me Narkotikë, e cila në koordinim me prokurorin kompetent do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme ligjore.