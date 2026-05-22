FSK dhe ushtria gjermane realizojnë trajnim bazik për kërkim-shpëtim urban
Në Qendrën Ndërkombëtare të Trajnimit për Kërkim-Shpëtim është realizuar Trajnimi Bazik për Kërkim-Shpëtim Urban, me pjesëmarrjen e personelit të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe pjesëtarëve të Ushtrisë së Republikës Federale të Gjermanisë.
“Ky trajnim gjithashtu thekson bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërmjet Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Republikës Federale të Gjermanisë në ngritjen e kapaciteteve profesionale në fushën e kërkim-shpëtimit,” thuhet në njoftim.
Gjatë aktivitetit, pjesëmarrësit kanë zhvilluar aftësi bazike në kërkim-shpëtim urban, duke përfshirë teknikat e kërkimit, procedurat e shpëtimit, punën ekipore, masat e sigurisë dhe koordinimin në skenarë të fatkeqësive urbane.
“Pjesëmarrja e pjesëtarëve të Ushtrisë Gjermane kontribuoi në shkëmbimin e përvojave, ndërveprueshmërinë dhe zhvillimin e mëtejshëm të standardeve të përbashkëta të trajnimit,” thuhet më tej në njoftim.