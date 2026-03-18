Donnarumma zbulon se çfarë mendoi para golit shkatërrues të Valverdes
Kapiteni i Italisë, Gianluigi Donnarumma, ka shpjeguar arsyen pse tërhoqi dorën prapa para golit të parë të Federico Valverde gjatë ndeshjes së fundit të Ligës së Kampionëve ndaj Real Madridit.
Pas eliminimit të Manchester Cityt nga faza e 1/8-ve me një humbje totale 5-1, portieri italian foli për momentin kritik në ‘Bernabeu’, ku Valverde shënoi një het-trik.
Goli i parë erdhi pas një dribli ndaj Donnarummas, i cili doli jashtë zonës, por nuk preku topin.
Në një intervistë për Sky Sport Italia, ish-trajneri i Milan dhe i Anglisë, Fabio Capello, e pyeti Donnarumman për vendimin e tij:
“Golin e parë në Madrid. Pse nuk shtrite dorën? Mendove se ishe jashtë zonës?”
Donnarumma shpjegoi:
“Ishte aq e shpejtë sa gjëja e parë që mendova ishte të bëja sa më pak dëme të ishte e mundur dhe të më ndërhyja sa më shumë që të mundesha”.
“Qëllimi im ishte të mos dëmtoja ekipin. Edhe duke parë rifreskimin e videos, topi ishte afër dorës sime, por me shpejtësi normale gjithçka duket shumë më e vështirë”.
Gjatë të njëjtës intervistë, Donnarumma tha se Manchester City nuk do ta ndryshojë stilin e lojës pas eliminimit nga Liga e Kampionëve dhe mezi pret “ndeshje vendimtare” me gjigantët e Premier Ligës dhe ekipin kombëtar të Italisë. /Telegrafi/