Doncic me paraqitje fantastike, Lakers mposhtin New Yorkun
Basketbollisti slloven Luka Doncic zhvilloi një tjetër ndeshje të shkëlqyer me fanellën e Los Angeles Lakers, duke udhëhequr skuadrën e tij drejt një fitoreje të sigurt 110:97 ndaj New York Knicks.
Lakers udhëhoqën nga fillimi deri në fund të takimit dhe kontrolluan plotësisht lojën. Moment vendimtar ishte çereku i tretë, të cilin skuadra nga Los Angeles e fitoi me 34:20, duke krijuar epërsinë që vulosi fituesin e kësaj përballjeje.
Doncic e përfundoi ndeshjen me 35 pikë, tetë kërcime dhe katër asistime, ndërsa gjuajti 11 nga 25 nga fusha. Paraqitje shumë të mirë pati edhe Austin Reaves, i cili shtoi 25 pikë për Lakers.
Në anën tjetër, më i dalluari te Knicks ishte Karl-Anthony Towns, i cili realizoi 25 pikë dhe 16 kërcime.
Një natë të shkëlqyer pati edhe Devin Booker, i cili ishte heroi i Phoenix Suns në fitoren 111:99 ndaj Charlotte Hornets. Booker e mbylli ndeshjen me 30 pikë dhe 10 asistime, duke qenë lojtari kyç në suksesin e skuadrës së tij.
Ndërkohë, sezoni i vështirë vazhdoi për Milwaukee Bucks, që pësuan një humbje të thellë 130:91 ndaj Orlando Magic.
Bucks luajtën përsëri pa yllin e tyre Giannis Antetokounmpo, dhe Magic e shfrytëzuan këtë në mënyrën më të mirë të mundshme.
Heroi i Orlandos ishte Paolo Banchero me 33 pikë, ndërsa Jalen Suggs kontribuoi me 20 pikë.
Rezultatet:
LA Lakers – New York 110:97
Miami – Detroit 121:110
Toronto – Dallas 122:92
New Orleans – Washington 138:118
Milwaukee – Orlando 91:130
San Antonio – Houston 145:120
Portland – Indiana 131:111
Sacramento – Chicago 126:110
Phoenix – Charlotte 111:99
