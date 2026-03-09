Basketbollisti slloven Luka Doncic zhvilloi një tjetër ndeshje të shkëlqyer me fanellën e Los Angeles Lakers, duke udhëhequr skuadrën e tij drejt një fitoreje të sigurt 110:97 ndaj New York Knicks.

Lakers udhëhoqën nga fillimi deri në fund të takimit dhe kontrolluan plotësisht lojën. Moment vendimtar ishte çereku i tretë, të cilin skuadra nga Los Angeles e fitoi me 34:20, duke krijuar epërsinë që vulosi fituesin e kësaj përballjeje.

Doncic e përfundoi ndeshjen me 35 pikë, tetë kërcime dhe katër asistime, ndërsa gjuajti 11 nga 25 nga fusha. Paraqitje shumë të mirë pati edhe Austin Reaves, i cili shtoi 25 pikë për Lakers.

Në anën tjetër, më i dalluari te Knicks ishte Karl-Anthony Towns, i cili realizoi 25 pikë dhe 16 kërcime.

Një natë të shkëlqyer pati edhe Devin Booker, i cili ishte heroi i Phoenix Suns në fitoren 111:99 ndaj Charlotte Hornets. Booker e mbylli ndeshjen me 30 pikë dhe 10 asistime, duke qenë lojtari kyç në suksesin e skuadrës së tij.

Ndërkohë, sezoni i vështirë vazhdoi për Milwaukee Bucks, që pësuan një humbje të thellë 130:91 ndaj Orlando Magic.

Bucks luajtën përsëri pa yllin e tyre Giannis Antetokounmpo, dhe Magic e shfrytëzuan këtë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Heroi i Orlandos ishte Paolo Banchero me 33 pikë, ndërsa Jalen Suggs kontribuoi me 20 pikë.

Rezultatet:

LA Lakers – New York 110:97


Miami – Detroit 121:110

Toronto – Dallas 122:92

New Orleans – Washington 138:118

Milwaukee – Orlando 91:130


San Antonio – Houston 145:120


Portland – Indiana 131:111


Sacramento – Chicago 126:110


Phoenix – Charlotte 111:99


