Dogana gjermane kap 8 tonë kokainë me vlerë 500 milionë euro
Zyrtarët doganorë gjermanë në portin e Detit të Veriut në Wilhelmshaven kanë bërë një nga konfiskimet më të mëdha të kokainës në vitet e fundit.
Më shumë se 8 tonë drogë, me një vlerë të vlerësuar në treg prej rreth 500 milionë eurosh (581 milionë dollarë), u sekuestruan, sipas një deklarate të lëshuar të mërkurën nga Prokuroria Publike e Aurichit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave në Koln.
Zbulimi në portin Jade-Weser është bërë më 9 shkurt dhe është mbajtur i fshehtë deri tani për arsye taktike, shkruan yahoo.
Falë bashkëpunimit ndërkombëtar të mëvonshëm, dy persona të dyshuar si drejtues të grupit u arrestuan nga autoritetet spanjolle në mes të majit gjatë një dorëzimi të inskenuar të një kontejneri në provincën Almeria të Spanjës. Njëri nga të akuzuarit është drejtori menaxhues i një kompanie importi.
Ministri i Financave i Gjermanisë, Lars Klingbeil, e ka vlerësuar suksesin e hetimit. “Tetë tonë kokainë në një sekuestrim të vetëm – ky është një goditje e madhe ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës”, tha Klingbeil.
Ai falënderoi hetuesit dhe njoftoi se së shpejti do t’i paraqesë kabinetit Ligjin për Drejtësinë Financiare Doganore, i cili synon t’i pajisë doganat me mjete të reja teknike dhe ligjore në luftën kundër krimit të organizuar.
Sipas doganave dhe prokurorisë publike, droga ishte gjetur në një kontejner transporti nga Afrika Perëndimore, i cili sipas dokumenteve të transportit ishte i ngarkuar me kokrra kakao dhe kishte destinacion Spanjën.
Gjatë një skanimi me rreze X, njësia e inspektimit në Zyrën Qendrore Doganore të Oldenburgut kishte vënë re parregullsi, pas së cilave oficerët zbuluan mbi 400 pako të mbështjella me fletë të zezë.
Çdo pako përmbante rreth 20 blloqe të ngjeshura fort kokainë. Për të parandaluar çdo përpjekje të dhunshme nga kriminelët për ta rimarrë drogën, lënda narkotike është shkatërruar në Gjermani nën masa të rrepta sigurie.
Autorët kishin vendosur në pako edhe transmetues GPS për të monitoruar në çdo moment vendndodhjen e ngarkesës. /Telegrafi/