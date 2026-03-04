Dodge Charger Hellcat mund të kthehet për vitin 2028
Që nga ‘vdekja’ e gjeneratës së mëparshme, adhuruesit e Dodge kanë kërkuar një version V8 të Charger. Për fat të mirë, mund të jetë në rrugë që vitin e ardhshëm.
Burime pranë MoparInsiders thonë se zhvillimi i Charger Hellcat ka filluar tashmë, transmeton Telegrafi.
Megjithëse thuhet se është ende në fazat e hershme, Charger me fuqi të lartë mund të mbërrijë për vitin e modelit 2028.
Kjo do të thotë se koha e mundshme e daljes në shitje diku në gjysmën e dytë të vitit 2027.
Tim Kuniskis, CEO aktual i Ram dhe kreu i divizionit të riformuar SRT, deklaroi më parë se nëse Charger aktual merr një V8, ka të ngjarë të mos jetë një Hemi 5.7 litra.
Motori V8 6.4 litra prodhon më pak fuqi sesa motori me gjashtë cilindra në linjë Hurricane me turbo të dyfishtë me 550 kuaj fuqi, kështu që as ky motor nuk ka shumë kuptim.
Charger duhet të funksionojë plotësisht me Hellcat, dhe duket sikur ky është plani i saktë që Dodge po vë në lëvizje. Dhe adhuruesit e Charger do ta pëlqejnë atë, edhe kur makina të kushtojë gati 100,000 dollarë.
Ndërsa modeli aktual Sixpack është më argëtues nga sa do të donte interneti t'ju bënte të besonit, njerëzve u mungon zhurma dhe tërbimi i një modeli të vërtetë me motor V8.
Nëse Dodge mund ta mbajë sistemin e fuqisë së rregullueshme RWD/AWD për versionin Hellcat, kjo do të ishte edhe më mirë.
Atëherë prodhuesi i makinave do të kishte në duar një makinë të vërtetë muskuloze për katër stinët. /Telegrafi/