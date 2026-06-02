“Do të jem ndër pretendentët”, Harry Kane flet për shanset e Topit të Artë
Sulmuesi i Bayern Munich dhe Kombëtares së Anglisë, Harry Kane, ka vlerësuar shanset e tij për të fituar Topin e Artë këtë sezon, duke deklaruar se beson se është ndër pretendentët kryesorë, veçanërisht nëse Anglia triumfon në Kupën e Botës 2026.
Kur u pyet nëse një fitore në Kupën e Botës do ta bënte atë favorit për çmimin prestigjioz, Kane u përgjigj me besim.
"Po. Duke pasur parasysh trofetë e fituar dhe numrin e golave të shënuar, do të jem midis pretendentëve", ka thënë fillimisht Kane.
Ai sugjeroi se një fitore e Anglisë në Kupën e Botës ka të ngjarë të shohë një lojtar anglez të pretendojë çmimin, "megjithëse rezultati i finales së Ligës së Kampionëve duhet të merret parasysh gjithashtu".
Sulmuesi deklaroi gjithashtu se beson se do ta meritonte çmimin edhe nëse do të ndahej sot, para Kupës së Botës.
"Mendoj se po", tha Kane kur u pyet nëse e meriton aktualisht këtë nder. "Nëse shikoni favoritët aktualë për Topin e Artë, është Michael Olise, si dhe lojtarët që arritën në finalen e Ligës së Kampionëve dhe unë".
Megjithatë, ai shtoi se preferon të mbetet modest: "Por në të njëjtën kohë, nuk jam një nga ata që pretendojnë se e meritojnë Topin e Artë. Mundohem ta lë lojën time në fushë të flasë vetë".
Duke reflektuar mbi rëndësinë personale të çmimit, Kane pranoi se nuk ishte një ëndërr e fëmijërisë së tij. "Nuk do ta thosh. Por, kur fillova të futesha më thellë në futboll si adoleshent, ishte një epokë kur Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi dominuan luftën për këtë trofe. Atëherë e kuptova se çfarë domethënie kishte".
Duke parë përpara ceremoninë e ardhshme, e cila është planifikuar të zhvillohet në Londër më 26 tetor, Kane buzëqeshi dhe e quajti atë një "shenjë të mirë për mua". Ai vuri në dukje se "fitorja në qytetin tim të lindjes do të ishte edhe më e veçantë". /Telegrafi/