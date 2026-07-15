Djali sulmoi fizikisht babanë e tij në Pejë, e bën për spital
Një person është arrestuar pasi i njëjti ka sulmuar fizikisht prindin e tij.
Në raportin 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të martën rreth orës 14:30 në rrugën “Lekë Dukagjini”, në Pejë.
Tutje bëhet e ditur se viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit lirohet në procedurë të rregullt.
“Rr. Lekë Dukagjini, Pejë 14.07.2026-14:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti ka sulmuar fizikisht prindin e tij- viktimën mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit lirohet në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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