Djali i Trump humbi 600 milionë dollarë në kompaninë e kriptovalutave
Investitorët në një kompani kriptovalutash të lidhur me familjen Trump kanë humbur qindra miliona dollarë, ndërsa një nga djemtë e presidentit amerikan, Donald Trump ka pësuar një rënie të madhe të vlerës së aksioneve të tij.
Bëhet fjalë për kompaninë World Liberty Financial, një projekt kriptovalutash i themeluar nga familja Trump.
Sipas raportimeve, investitorët kanë humbur rreth 600 milionë dollarë, pasi vlera e aksioneve dhe e aseteve digjitale të lidhura me kompaninë ka rënë ndjeshëm, shkruajnë mediat.
Projekti u promovua fuqishëm nga familja Trump, ndërsa Donald Trump Jr. dhe vëllai i tij Eric Trump e kanë mbështetur publikisht zgjerimin e biznesit në sektorin e kriptovalutave.
Megjithatë, rënia e vlerës së tregut ka goditur investitorët që kishin blerë aksione ose tokenë të lidhur me projektin.
Sipas analizave të publikuara, kompanitë e lidhura me kriptovalutat kanë sjellë të ardhura të mëdha për familjen Trump, por njëkohësisht kanë shkaktuar humbje të mëdha për disa investitorë pas rënies së çmimeve.
Kritikët kanë ngritur gjithashtu shqetësime për konflikt të mundshëm interesi, duke argumentuar se përfshirja e një familjeje presidenciale në biznese të tilla krijon pyetje mbi ndikimin mes politikës dhe interesave private. Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë këto akuza. /Telegrafi/