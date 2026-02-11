Djali arratiset nga shtati i foshnjës, nëna gjen një zgjidhje fantastike
Një kontroll rutinë i fjetjes së fëmijës u kthye në një situatë të vërtetë për një nënë, kur ajo zbuloi se djali i saj kishte arritur t’i shpëtonte papritmas nga shtrati i foshnjës pa u vënë re.
Ngjarja u kap me kamerë monitorimi për fëmijë, dhe pas incidentit mamaja vendosi të ndryshojë rrënjësisht rutinën e mbrëmjes.
Jamie Brough (35) nga West Yorkshire, tregoi se kishte vendosur të birin e saj 22 muajsh për të fjetur si zakonisht. Fëmija zakonisht flinte në krevetin e tij pa telashe, por këtë mbrëmje ai nuk qau, as nuk bërtiti – thjesht u ngjit jashtë krevatit dhe hyri në dhomën e gjumit të prindërve ku e zuri babai. Vetëm pasi pa regjistrimin e kamerës, familja kuptoi se çfarë kishte ndodhur.
Në vend që ta kalonte në një krevat të madh për fëmijë, Jamie vendosi të gjejë një zgjidhje të sigurt që do të ndalonte këto “arratisje”.
@jamiebrough1990 a baby with willpower 🥴 bed time, no thanks 🤣
♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band
Ajo porositi online një kanape prej rrjete për mbi krevatin e foshnjës, që lejon ajrin të qarkullojë mirë, por pengon fëmijën të ngrihet jashtë. Ndërkohë që po vinte kanapen, nëna përdori një qese gjumi të përshtatshme për krevatin për të kufizuar lëvizjet e vogla të djalit që ngrihej lartë për t’u ngjitur jashtë.
Kanapeja u tregua një zgjidhje mjaft e mirë: vendoset mbi dyshemenë e krevatit dhe përmes rrjetës siguron qarkullim të mirë të ajrit dhe dukshmëri, por fëmijët nuk mund ta hapin nga brenda. Tani djali bëhet gati për gjumë shumë më lehtë dhe familja është shmangur nga dramat e mbrëmjes.
Jamie thotë se sistemi ka funksionuar shumë mirë dhe e rekomandon për prindërit që përballen me fazën kur fëmijët ngrihen e dalin nga shtrati i foshnjës, por nuk janë ende gati për krevat të madh. /Telegrafi/