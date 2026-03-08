Dita Ndërkombëtare e Gruas, protesta dhe thirrje për barazi në gjithë Evropën
Turma njerëzish u mblodhën në rrugë anembanë Evropës për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Gruas me kërkesa për t'i dhënë fund pabarazisë dhe dhunës me bazë gjinore.
Gratë protestuan kundër dhunës, për akses më të mirë në kujdesin shëndetësor specifik për gjininë, paga të barabarta dhe çështje të tjera në të cilat ato thonë se nuk marrin të njëjtin trajtim si burrat, shkruan euronews.
E njohur zyrtarisht nga Kombet e Bashkuara në vitin 1977, Dita Ndërkombëtare e Gruas përkujtohet në mënyra dhe shkallë të ndryshme në vende të ndryshme anembanë botës.
Viti 2026 do të shënojë 115-vjetorin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas.
Tema e këtij viti është “Jep për të fituar”, me fokus në mbledhjen e fondeve për organizatat e përqendruara në çështjet e grave.
Gratë në mbarë botën mbajnë 64% të të drejtave ligjore që kanë burrat, sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara.
Dita Ndërkombëtare e Gruas është një festë globale — dhe një thirrje për veprim — e shënuar nga demonstrata, kryesisht të grave, në të gjithë botën, duke filluar nga protestat luftarake deri te vrapimet bamirëse.
Disa festojnë arritjet ekonomike, sociale dhe politike të grave, ndërsa të tjera u bëjnë thirrje qeverive të garantojnë paga të barabarta, akses në kujdes shëndetësor, drejtësi për viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe arsim për vajzat. /Telegrafi/