Disa zona të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës pritet të mbesin pa ujë
KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar konsumatorët se për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike nga kompania KEDS në njësitë operative të Prizrenit, Suharekës dhe Malishevës, mund të paraqiten probleme në furnizimin me ujë të pijshëm.
Nga KRU “Hidroregjioni Jugor” bëhet e ditur se furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas rikthimit të rregullt të energjisë elektrike, duke siguruar normalizimin e shërbimit.
“Konsumatorëve u kërkojmë mirëkuptim për këtë situatë dhe i falënderojmë për bashkëpunimin,” thuhet në njoftim. /Telegrafi/
