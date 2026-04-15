Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës
Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar për fillimin e vizitave sistematike shëndetësore në të gjitha shkollat e komunës.
Sipas tij, ky aktivitet ka për qëllim përmirësimin e kujdesit shëndetësor për nxënësit dhe identifikimin në kohë të hershme të problemeve të mundshme.
“Sot fillojmë me realizimin e vizitave sistematike shëndetësore, në të gjitha shkollat e Komunës së Suharekës”, ka bërë të ditur Muharremaj.
Ai ka theksuar se përmes këtyre vizitave synohet monitorimi i gjendjes shëndetësore të nxënësve, si dhe rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e edukimit shëndetësor.
“Qëllimi i këtyre vizitave është monitorimi dhe përmirësimi i shëndetit të nxënësve, identifikimi i hershëm i problemeve shëndetësore, si dhe promovimi i edukimit shëndetësor”, ka shtuar ai.
Në fund, kryetari i Suharekës ka uruar sukses për ekipet që do të realizojnë këtë proces.
“Punë të mbarë”, ka përfunduar Muharremaj. /Telegrafi/