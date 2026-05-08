LDK Suharekë propozon kandidatët për deputetë, Blerim Kuqi i rikthehet garës
Dega e LDK-së në Therandë (Suharekë) ka bërë të ditur se, pas një procesi të gjerë konsultimesh me strukturat e saj, ka vendosur të propozojë tre kandidatë për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit.
Sipas njoftimit të degës, kandidatët e propozuar janë:
Nexhat Ramadani
Selman Kolgeci
Blerim Kuqi
“Të bashkuar dhe të vendosur për një rrugëtim të ri plot shpresë!”, thuhet në postimin e LDK-së në Therandë.