KFV Prishtina i beson projektit, vazhdon me trajneren Suada Jashari
KFV Prishtina ka vazhduar e bashkëpunimin me kryetrajneren Suada Jashari, e cila do të vazhdojë të udhëheqë projektin sportiv dhe zhvillimor të klubit në periudhën e ardhshme.
Ky vendim vjen pas një periudhe jashtëzakonisht të suksesshme për klubin, gjatë së cilës KFV Prishtina është shndërruar në një nga historitë më inspiruese të futbollit të vajzave në Kosovë.
Me një përvojë të gjatë në futboll si lojtare, trajnere dhe edukatore sportive, Suada Jashari ka sjellë në klub profesionalizëm, disiplinë dhe një vizion të qartë për zhvillimin afatgjatë të vajzave në sport. Nën udhëheqjen e saj, KFV Prishtina nuk ka ndërtuar vetëm një ekip konkurrues, por një kulturë sportive që promovon fuqizimin e vajzave, barazinë gjinore, përfshirjen sociale dhe zhvillimin e karakterit përmes futbollit.
Gjatë dy viteve e gjysmë të fundit, klubi ka njohur një rritje të jashtëzakonshme në të gjitha nivelet. Nga një projekt ambicioz për zhvillimin e futbollit të vajzave, KFV Prishtina është shndërruar në një organizatë sportive të respektuar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, me qindra vajza të përfshira në programet e saj, dhjetëra futbolliste të angazhuara në ekipet kombëtare të Kosovës dhe partneritete me institucione prestigjioze vendore e ndërkombëtare.
Një nga momentet më të rëndësishme në historinë e klubit erdhi këtë sezon, kur KFV Prishtina iu bashkua garës së Superligës së Kosovës në mes të kampionatit. Ajo që fillimisht u pa si një sfidë e vështirë, shumë shpejt u shndërrua në një histori suksesi që tronditi renditjen dhe ndryshoi dinamikën e garës. Me paraqitje mbresëlënëse dhe rezultate të fuqishme kundër ekipeve më të mira të vendit, KFV Prishtina dëshmoi se është një forcë e re në futbollin e vajzave, duke sjellë energji, cilësi dhe konkurrencë të re në elitën e futbollit kosovar.
Përtej rezultateve sportive, klubi është bërë një model i përdorimit të sportit si mjet për ndryshim shoqëror. Përmes bashkëpunimit me partnerë si UEFA Foundation for Children dhe institucione të ndryshme vendore e ndërkombëtare, KFV Prishtina ka krijuar mundësi për vajza nga komunitete të ndryshme, nga zonat rurale dhe urbane, duke dëshmuar se futbolli mund të jetë një platformë për barazi, integrim dhe zhvillim.
Duke komentuar vazhdimin e bashkëpunimit, drejtuesit e klubit kanë vlerësuar lart kontributin e Suada Jasharit në ndërtimin e identitetit dhe kulturës së klubit.
“Suada nuk ka ndërtuar vetëm një ekip. Ajo ka ndërtuar një komunitet, një kulturë pune dhe një ambient ku vajzat mësojnë të besojnë në veten e tyre, të punojnë fort dhe të mos heqin dorë nga ëndrrat e tyre. Jemi krenarë që vazhdojmë këtë rrugëtim së bashku.”
KFV Prishtina hyn në fazën e ardhshme të zhvillimit me ambicie edhe më të mëdha, duke synuar forcimin e pozitës në Superligë, zhvillimin e mëtejmë të akademisë dhe vazhdimin e misionit për fuqizimin e vajzave përmes sportit.
Me Suada Jasharin në krye, klubi beson se kapitujt më të rëndësishëm të kësaj historie ende nuk janë shkruar. /Telegrafi/