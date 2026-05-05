Dhunë në familje, dy persona sulmohen me thikë – Policia në kërkim të të dyshuarit
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të rëndë të dhunës në familje.
Rasti ka ndodhur të hënën në Lipjan, në ora 21:50.
“Lipjan / 04.05.2026 – 21:50. Dy viktimat, një femër kosovare dhe një mashkull kosovar kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi që dyshohet se ishin sulmuar me një mjetë të mprehtë (thikë) nga i dyshuari mashkull kosovar”, thuhet në raport.
I dyshuari ndodhet në kërkim policor. Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
