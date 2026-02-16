Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare: Rreth 2.25 milionë shqiptar jetojnë jashtë vendit
Shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë kufijve të vendit janë një potencial i jashtëzakonshëm i zhvillimit ekonomik.
Kjo jo vetëm nëpërmjet remitancave, që i kapërcejnë vlerën e 1 miliard eurove në vit, por edhe nëpërmjet ekspertizës dhe rrjetit të bashkëpunimeve.
Por sa e madhe është diaspora shqiptare sot në botë?
Dhoma e Biznesit të Diasporës ka publikuar shifrat përsa i përket shqiptarëve që jetojnë jashtë dhe ndarjes gjinore të tyre.
“Ende nuk ekziston një shifër plotësisht e saktë për diasporën shqiptare, për shkak të kompleksitetit që karakterizon këtë dukuri. Megjithatë, sipas të dhënave të fundit të Institutit të Statistikave, për vitin 2025, diaspora e re shqiptare llogaritet në rreth 2.25 milionë shtetas jashtë vendit ose rreth 49% e shtetasve shqiptarë gjithsej”, theksohet në postimin e Dhomës së Biznesit të Diasporës.
Sipas statistikave zyrtare, jashtë territorit të Shqipërisë përllogariten 2,256,346 individë, ku:
1,177,529 janë meshkuj
1,078,817 janë femra
Struktura sipas moshës tregon një profil të ri dhe ekonomikisht aktiv:
18% janë 0–14 vjeç
77% janë 15–64 vjeç
5% janë mbi 65 vjeç
“Kjo do të thotë se diaspora shqiptare nuk është thjesht një statistikë, është një kapital njerëzor i ri, produktiv dhe me potencial të lartë për kontribut ekonomik, profesional dhe strategjik”, thekson Dhoma e Biznesit të Diasporës.