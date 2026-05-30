Furnizonte me kokainë shpërndarësit e lëndëve narkotike, arrestohet 37-vjeçari në Tiranë
Mbrëmjen e së premtes është arrestuar një 37-vjeçar, pasi u kap në flagrancë nga Policia e Tiranës duke furnizuar me kokainë shpërndarësit e lëndëve narkotike.
Sipas njoftimit të policisë, në pranga ka rënë K.C, 37 vjeç, të cilit iu sekuestruan 200 gramë lëndë e dyshuar narkotike kokainë.
“Vihet në pranga një shtetas, i cili dyshohet se furnizonte shtetas të tjerë me lëndë narkotike kokainë, për ta shpërndarë në doza në zona të ndryshme të Tiranës.
Sekuestrohen mbi 200 gramë lëndë e dyshuar narkotike kokainë, ndërsa vijojnë hetimet dhe operacioni për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Si rezultat i kontrolleve intensive dhe veprimeve hetimore të kryera nga strukturat e Policisë, në kuadër të operacionit të koduar “Zonat”, u godit një rast i shitjes së lëndëve narkotike
Për këtë rast u arrestua në flagrancë shtetasi K. C., 37 vjeç, banues në Tiranë, i cili u kap në rrugën “Skënderbej”.
Nga hetimet dyshohet se ky shtetas ushtronte aktivitetin kriminal të shitjes së lëndëve narkotike në zona të ndryshme të Tiranës.
Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e Policisë i gjetën 37-vjeçarit mbi 200 gramë lëndë të dyshuar narkotike kokainë, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme. /Telegrafi/