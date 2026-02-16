Detaji në banjon e Jennifer Aniston që po rikthen modën e viteve ’70
Ndriçimi i butë, teksturat luksoze dhe atmosfera spa janë sekreti i banjos së saj ikonike
Kur imagjinoni një banjo të butë, të ngjashme me një spa, gjëja e parë që ju vjen në mendje janë sipërfaqet e mëdha prej mermeri. Megjithatë, shpesh harrojmë se ndriçimi është po aq i rëndësishëm sa tekstura kur bëhet fjalë për dizajnin e banjos.
Pikërisht një banjo të tillë e ka edhe aktorja e famshme Jennifer Aniston. Ajo e ka ndarë fotografinë e kësaj hapësire edhe në rrjetet sociale dhe shumëkush mendon se, pikërisht për shkak të disa detajeve, trendi që ajo ka zgjedhur dhe që e ka origjinën nga vitet 1970, do të rikthehet sërish në modë.
Llambat e saj elegante prej xhami me reliev, të vendosura në mur, jo vetëm që ndriçojnë hapësirën, por e transformojnë plotësisht atë, duke sjellë një atmosferë të sofistikuar, të ngjashme me një spa. Dizajnerët thonë se ndriçues të tillë janë idealë për banjo, ata e shpërndajnë dritën butësisht dhe eliminojnë reflektimet, duke krijuar një ambient të ngrohtë dhe të këndshëm, pa pasur nevojë për ndriçim tavani.
Kombinimi i xhamit delikat dhe materialeve luksoze e bën çdo detaj të hapësirës vizualisht perfekt, transmeton Telegrafi.
Gjëja e fundit që dëshiron kushdo është një dritë tepër e fortë mbi lavaman, ndërsa llambat në banjon e Jennifer Aniston janë pa dyshim funksionale. Falë përfundimit të tyre të butë prej xhami, ato shpërndajnë dritën në mënyrë të njëtrajtshme në hapësirë, në vend që të krijojnë shkëlqim të ashpër.
Interesi vizual arrihet lehtësisht, pasi teksturat e pasura janë të pranishme kudo. Nga druri i errët te oniksi me damarë, çdo sipërfaqe duket mbresëlënëse dhe qartësisht premium, ndërsa ndriçimi mund të jetë një element sfidues për t’u harmonizuar.
Edhe pse ndriçuesit në banjon e Jennifer Aniston duken perfektë për fotografi, dizajnerët theksojnë shpejt se ata janë po aq praktikë sa edhe estetikë, dhe ekziston një arsye kyçe pse janë bërë një zgjedhje kaq popullore për ndriçimin e banjove. /Telegrafi/