Yndyra zhduket vetë nga aspiratori: Truku i thjeshtë që kursen mund dhe kohë
Dy përbërës nga kuzhina mund ta pastrojnë napën pa shumë mundim. Ja pse yndyra ngjitet kaq fort dhe si ta largoni pa kimikate agresive
Yndyra në aspirator është ndër gjërat më të vështira për t’u pastruar në kuzhinë. Ngjitet fort, mbledh pluhur, ndryshon erën e gjithë hapësirës dhe krijon një shtresë të rëndë që shumë njerëz i bën të dorëzohen sapo shohin rrjetën e napës. Megjithatë, ekzistojnë dy truke të vjetra shtëpiake që mund ta pastrojnë aspiratorin pothuajse pa fërkim dhe pa kimikate agresive.
Mjaftojnë soda e bikarbonit ose amoniaku, pak durim dhe një natë që yndyra të shkëputet pothuajse vetë nga rrjeta.
Soda e bikarbonit e tret yndyrën për pak minuta
Ky është një nga truket më të njohura për pastrimin e aspiratorit dhe arsyeja është e thjeshtë: funksionon vërtet.
Ju duhet një tenxhere e madhe ose një enë e thellë ku rrjeta e aspiratorit mund të futet plotësisht. Mbusheni me ujë dhe lëreni të vlojë, pastaj shtoni gradualisht gjysmë filxhani sodë bikarboni. Është e rëndësishme ta shtoni ngadalë, që uji të mos reagojë vrullshëm.
Kur ta vendosni rrjetën në tretësirën e nxehtë, yndyra fillon të shkëputet pas vetëm disa minutash. Sa më e papastër të jetë napa, aq më gjatë mund ta lini, madje edhe gjatë gjithë natës.
Më pas mjafton ta shpëlani me ujë të ngrohtë dhe të kaloni lehtë me sfungjer mbi mbetjet. Në shumicën e rasteve nuk nevojitet aspak fërkim i fortë, transmeton Telegrafi.
Amoniaku për shtresat më të forta të yndyrës
Për shtresat e forta të yndyrës që janë grumbulluar me muaj apo vite, shumë njerëz përdorin trukun me amoniak.
Rrjeta vendoset në një qese të fortë mbeturinash, shtohet një sasi e vogël amoniaku dhe qesja mbyllet mirë. Është mirë të lihet gjatë natës në ballkon ose pranë një dritareje të hapur, për shkak të erës shumë të fortë.
Deri në mëngjes, yndyra do të jetë zbutur plotësisht dhe do të largohet lehtë nën ujë të ngrohtë. Pikërisht avujt e amoniakut shpërbëjnë shtresat e yndyrës së ngjitur, ndaj furça pothuajse nuk do t’ju duhet fare.
Pse yndyra ngjitet kaq shumë në aspirator?
Gjatë gatimit, avulli dhe pikëzat e vajit kalojnë vazhdimisht përmes aspiratorit. Me kalimin e kohës krijohet një shtresë e trashë ngjitëse që mbledh pluhur dhe baktere. Përveçse duket i papastër, aspiratori punon më dobët dhe shpenzon më shumë energji.
Prandaj këshillohet që rrjeta e aspiratorit të pastrohet të paktën një herë në muaj. Kur yndyra nuk grumbullohet, i gjithë pastrimi zgjat vetëm pak minuta dhe nuk ka nevojë për fërkim agresiv.
Këto dy truke të thjeshta përdoren prej vitesh në amvisëri, pikërisht sepse japin rezultat pa shumë para, pa kimikate të forta dhe pa nervozizëm. /Telegrafi/