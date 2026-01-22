Detaje dhe pamje të sulmit mafioz gjatë një ndeshjeje futbolli - persona të maskuar si policë vranë tre persona në Ekuador
Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në Ekuador, ku persona të armatosur, të maskuar si oficerë policie, sulmuan një fushë futbolli dhe vranë tre persona me gjakftohtësi gjatë një ndeshjeje rekreative.
Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, sulmi ndodhi në një komunitet të rrethuar pranë qytetit portual të Guayaquil.
Ajo që filloi si një ndeshje e zakonshme mbrëmjeje në një fushë futbolli artificial, u shndërrua brenda pak minutash në skenë tmerri.
Tre burra të maskuar, të veshur si policë, hynë papritur në kompleks, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Lojtarët, duke kuptuar se diçka nuk shkonte, u shtrinë menjëherë në tokë për të shmangur vëmendjen.
Sulmuesit identifikuan shpejt objektivin e tyre – një burrë i veshur me të zeza në qendër të fushës.
Ai u dhunua dhe më pas u qëllua për vdekje nga afër, ndërsa të tjerët shikonin të tmerruar.
I gjithë sulmi zgjati rreth pesë minuta, pas së cilës autorët u larguan me shpejtësi.
Información revela que alias “Marino”, líder de Los Lagartos, fue asesinado en la cancha de la Isla Mocolí tras una traición interna; se movía entre España, Dubái y Cuba. pic.twitter.com/qF7rTIm6KF
— Catalina Garcia (@CataGarciaTA) January 9, 2026
Pas të shtënave, dy trupa të tjerë u gjetën në zonën përreth, duke e çuar numrin e viktimave në tre.
Sipas gazetës ekuadoriane El Universo, sulmuesit fillimisht kishin neutralizuar rojet e sigurisë së komunitetit, duke i rrahur, lidhur dhe duke u marrë armët, përpara se të kryenin ekzekutimin.
Një nga viktimat u identifikua si Stalin Rolando Olivero Vargas, i njohur me nofkën “Marino”, 40 vjeç.
Ai ishte ish-i dënuar dhe dyshohej të ishte lider i bandës kriminale Los Lagartos, e cila vepron në jug të Guayaquilit.
Trascienden nuevas imágenes del triple crimen registrado en la isla #Mocolí, donde le quitaron la vida a alias “El Marino”, cabecilla de Los Lagartos, y a dos de sus acompañantes. Los atacantes vestían prendas similares a las de la Policía.
Más noticias en… pic.twitter.com/3UUKIKKoQb
— TC Televisión (@tctelevision) January 10, 2026
Sipas ministrit të Brendshëm, John Reimburg, Vargas mund të jetë shënjestruar nga një bandë rivale.
Dy viktimat e tjera janë Jefferson Xavier Salon Olivero (33) dhe Richard Josue Mina Vergara (29), të cilët, sipas autoriteteve, kishin precedentë të rëndë penalë, përfshirë trafik droge dhe vepra të rënda penale.
Autoritetet zbuluan gjithashtu se Vargas kishte menduar të largohej nga banda e tij për t’iu bashkuar një grupi rival, gjë që besohet se mund të ketë çuar në eliminimin e tij. Deri më tani nuk është bërë asnjë arrestim, ndërsa hetimet për ngjarjen mbeten në vazhdim. /Telegrafi/