Dështimi në La Liga dhe Evropë vë në rrezik të ardhmen e Alvaro Arbeloas
Real Madridi ka hyrë në një fazë reflektimi pas eliminimit nga Liga e Kampionëve dhe një sezoni zhgënjyes në të gjitha garat.
Klubi madrilen pritet të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen, ndërsa një nga emrat më të përfolur është ai i trajnerit Alvaro Arbeloa.
Sipas raportimeve nga Diario AS, drejtuesit e klubit nuk janë plotësisht të bindur nga puna e Arbeloas, duke analizuar me kujdes vazhdimësinë e tij.
Statistikat e këtij sezoni tregojnë një rënie të dukshme krahasuar me periudhën e mëparshme, veçanërisht në raportin e fitoreve dhe humbjeve, çka ka ndikuar negativisht në vlerësimin e përgjithshëm të performancës së ekipit.
Në krahasim me paraardhësin e tij, Xabi Alonso, diferencat janë të dukshme, sidomos në aspektin e stabilitetit dhe efikasitetit konkurrues. Kjo ka shtuar presionin mbi Arbeloan, i cili është vendosur në qendër të debatit për drejtimin e ardhshëm të skuadrës.
Brenda klubit ekziston bindja se një ndryshim është i nevojshëm për të rikthyer ekipin në nivelet më të larta. Mungesa e trofeve në dy sezone radhazi ka ngritur shqetësime serioze në drejtuesit e Real Madridit, ndërsa rezultatet e dobëta në La Liga, veçanërisht ndaj kundërshtarëve më të dobët, kanë dëmtuar besueshmërinë e trajnerit.
Megjithatë, në arenën evropiane skuadra ka treguar momente pozitive, duke konkurruar denjësisht përballë kundërshtarëve të fortë. Pavarësisht kësaj, eliminimi përfundimtar nuk ka qenë i mjaftueshëm për të garantuar vazhdimësinë e projektit aktual.
Në aspektin e menaxhimit të dhomës së zhveshjes, Arbeloa ka arritur të ulë tensionet e trashëguara nga periudhat e mëparshme, edhe pse nuk kanë munguar sfida të reja që ngrenë pikëpyetje mbi kontrollin e plotë të grupit.
Vendimi për të ardhmen e Alvaro Arbeloa pritet të merret në javët në vijim, pas përfundimit të sezonit, ndërsa klubi po shqyrton mundësinë e afrimit të një trajneri të nivelit të lartë për të rikthyer Real Madridin në majat e futbollit evropian dhe vendas. /Telegrafi/