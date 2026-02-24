Dëshironi të humbni dhjamin e barkut? Duhet t'i shmangni këto gjashtë zakone
Humbja e peshës nuk ka qenë kurrë e lehtë, dhe pas moshës 40 vjeç mund të jetë edhe më sfiduese për shkak të ndryshimeve hormonale dhe të stilit të jetesës. Dhjami i barkut është veçanërisht i vështirë për t’u reduktuar, por ushqimi dhe zgjedhjet e duhura të stilit të jetesës mund të ndihmojnë ndjeshëm.
Një gabim i zakonshëm është ngrënia e karbohidrateve pa yndyrë. Ushqimet që janë të pasura me sheqer dhe drithëra të rafinuara dhe të ulëta në proteina dhe fibra mund të shkaktojnë rritje dhe ulje të sheqerit në gjak, gjë që mund të çojë në uri dhe ngrënie të tepërt. Është më mirë të kombinoni karbohidratet me proteina ose yndyrna të shëndetshme, siç është një mollë me gjalpë kikiriku ose bukë e thekur me avokado.
Ushqimet e lehta natën vonë mund ta bëjnë edhe më të vështirë humbjen e peshës. Të hash pak para gjumit ngadalëson metabolizmin, duke e bërë më pak efikas për trupin të djegë ato kalori. Për më tepër, të hash natën vonë shpesh prish cilësinë e gjumit dhe gjumi i dobët mund të çojë në rritje të yndyrës trupore, veçanërisht rreth barkut.
Shumë fibra mund të jetë problematike, veçanërisht nëse trupi juaj nuk është mësuar me to. Ndërsa fibra ndihmon në tretje dhe ndjesinë e ngopjes, shumë fibra mund të shkaktojë fryrje dhe shqetësim. Është më mirë ta rrisni gradualisht konsumin e tyre dhe të zgjidhni burime natyrale si perimet, frutat, drithërat e plota dhe bishtajoret.
Të ngrënit shumë shpejt është një tjetër zakon i zakonshëm që e bën të vështirë humbjen e peshës. Kur ushqimi hahet me nxitim dhe pa e përtypur siç duhet, tretja pengohet dhe gëlltitja e ajrit mund të shkaktojë fryrje. Gjithashtu zvogëlon përthithjen e lëndëve ushqyese, gjë që mund të rrisë dëshirën për vakte shtesë.
Anashkalimi i proteinave gjithashtu ngadalëson humbjen e peshës. Proteinat ju ndihmojnë të qëndroni të ngopur, kështu që mungesa e tyre mund të çojë në rritje të urisë dhe ngrënie të tepërt më vonë gjatë ditës. Përfshirja e vezëve, kosit ose ushqimeve të tjera proteinike në mëngjesin tuaj mund të ndihmojë në parandalimin e ngrënies së tepërt më vonë gjatë ditës.
Së fundmi, një mëngjes i pasur me sheqer mund të shkaktojë një rritje të sheqerit në gjak dhe më pas një rënie të energjisë, gjë që rrit dëshirën për më shumë sheqer. Është më mirë të zgjidhni një mëngjes që kombinon proteina, yndyrna të shëndetshme dhe fibra, siç është bollguri me arra ose vezët me bukë integrale dhe avokado.