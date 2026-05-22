Disa ushqime me më shumë vitaminë C se sa kivi
Kivi njihet si një nga ushqimet më të pasura me vitaminë C. Dy kivi të madhësisë mesatare ofrojnë rreth 134 miligramë vitaminë C, që është afërsisht 148% e marrjes së rekomanduar ditore.
Megjithatë, shumë ushqime të tjera përmbajnë sasi të barabarta, nëse jo më të mëdha, të kësaj vitamine të rëndësishme, e cila kontribuon në funksionimin normal të sistemit imunitar, formimin e kolagjenit dhe mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ, shkruan Health.com.
Speca të kuq
Një spec i madh i kuq, i prerë në copa, përmban rreth 191 miligramë vitaminë C, që është rreth 212% e dozës së rekomanduar ditore. Specat e kuq janë një nga burimet më të pasura të kësaj vitamine, duke përmbajtur dukshëm më shumë se portokajtë. Meqenëse mblidhen kur janë plotësisht të pjekur, ndryshe nga specat e gjelbër, ato përmbajnë edhe më shumë lëndë ushqyese të tjera, të tilla si vitamina A dhe antioksidantë.
Guava
Guava është një frut tropikal me një shije të ëmbël dhe paksa të thartë që vjen nga Meksika dhe Amerika Qendrore dhe Jugore. Mund të hahet i papjekur dhe tuli i tij mund të jetë i bardhë, i verdhë, rozë ose i kuq. Vetëm një frut guava ofron rreth 376 miligramë vitaminë C, që është afërsisht 418% e marrjes së rekomanduar ditore.
Rrush pa fara i zi
Këto manaferra të vogla dhe të tharta janë shumë të pasura me vitaminë C. Rreth një grusht rrush pa fara të zeza përmbajnë rreth 203 miligramë vitaminë C, që është më shumë se 225% e dozës së rekomanduar ditore. Kjo i bën ato një burim shumë më të mirë të kësaj vitamine sesa kivi.
Speca djegës
Përveç djegësisë së tyre intensive, specat djegës njihen gjithashtu si një burim shumë i mirë i vitaminës C. Rreth 150 gramë speca djegës të grirë përmbajnë afërsisht 364 miligramë vitaminë C, që është rreth 404% e marrjes së rekomanduar ditore dhe dukshëm më shumë se një kivi. Specat djegës përmbajnë gjithashtu kapsaicinë, përbërësin përgjegjës për djegësinë e tyre, e cila shoqërohet me efekte të ndryshme të dobishme shëndetësore.
Pse është e rëndësishme vitamina C?
Vitamina C është e tretshme në ujë, që do të thotë se trupi nuk e ruan atë në sasi të mëdha. Prandaj, duhet të konsumohet çdo ditë për të ruajtur nivele të shëndetshme në gjak.
Kjo vitaminë luan një numër rolesh të rëndësishme në ruajtjen e shëndetit. Ajo vepron si një antioksidant i fuqishëm që neutralizon radikalet e lira dhe mbron qelizat nga dëmtimi. Është gjithashtu thelbësore për prodhimin e kolagjenit, një proteinë që ruan elasticitetin e lëkurës, nxit shërimin e plagëve dhe ruan shëndetin e kyçeve dhe kockave. Gjithashtu përmirëson thithjen e hekurit dhe mbështet funksionin e sistemit imunitar.
Të rriturit kanë nevojë për rreth 75 deri në 120 miligramë vitaminë C në ditë, varësisht nga mosha, gjinia dhe nëse janë shtatzënë apo ushqejnë me gji. Studimet tregojnë se marrja e lartë e vitaminës C nga dieta shoqërohet me një numër përfitimesh shëndetësore, duke përfshirë një rrezik të reduktuar të disa llojeve të kancerit, siç është kanceri i mushkërive.