Deputetët e OBRM-PDUKM-së propozojnë pesë vjet shtesë për legalizimin e ndërtimeve pa leje
Grupi parlamentar i OBRM-PDUKM-së dhe koalicioni kanë paraqitur një projektligj për ndryshimin e Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, përmes një procedure të shkurtuar, në mënyrë që qytetarët të mos mbeten me status të pazgjidhur për shtëpitë e tyre për shkak të pengesave administrative ose procedurave të ngadalta.
Propozimi vjen në një kohë kur vlefshmëria e afatit aktual skadon muajin e ardhshëm më 3 mars, gjë që, sipas propozuesve, do të nënkuptonte ndërprerjen automatike të mijëra procedurave që janë “ngecur” në komuna, kadastër ose gjykata.
Sipas shpjegimit të dhënë nga deputeti Bojan Stojanoski, qëllimi është që qytetarët që kanë paraqitur dokumentacion shumë kohë më parë të mos mbeten me status të pazgjidhur ligjor të shtëpive të tyre për shkak të pengesave administrative dhe procedurave të ngadalta. Mesazhi kryesor është se ndryshimet nuk hapin një “thirrje” të re për legalizim, por lidhen vetëm me ato raste që janë tashmë në vazhdim dhe presin finalizimin, më shpesh me një certifikatë pronësie si pikë të fundit. I njëjti narrativ përfshin edhe argumentin se kërkesa erdhi nga komunat përmes BNJVL-së, si presion “nga terreni” për të parandaluar krijimin e një vakumi ligjor.
"Me këtë propozim, siç theksoi ai, afati zgjatet për pesë vjet shtesë, përkatësisht në vend të 15, ligji do të vlejë gjithsej 20 vjet, deri më 3 mars 2031. Kjo siguron siguri juridike për komunat si autoritete kompetente që të jenë në gjendje të përfundojnë ligjërisht të gjitha procedurat që tashmë janë filluar", tha Stojanoski./Telegrafi/