Deputetët e LSDM-së lëshojnë Kuvendin, nuk u vendos në votim propozimi për pagën minimale
Grupi parlamentar i LSDM-së informoi se tashmë ka paraqitur një projektligj për pagën minimale dhe rritjen e saj me 600 euro. Sipas koordinatorit të grupit parlamentar, Oliver Spasovski, ekzistojnë mundësi për burime financiare për këtë zgjidhje ligjore.
Spasovski kujtoi se në kohën kur qeveria e mëparshme erdhi në pushtet, minimumi ishte 8560 denarë, të cilin e gjeti nga qeveria e atëhershme OBRM-PDUKM. Deputeti tha se teksti ligjor është paraqitur më 31 janar.
"Kur u larguam nga pushteti, ishte 22.400 denarë. Kjo është baza mbi të cilën besojmë se ekziston një mundësi. Na duhet vetëm vullneti politik për t'u takuar me punëtorët dhe të mos kemi këto imazhe të bllokimit të Kuvendit", tha Spasovski.
Në përgjigje, Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi tha se nuk mund ta vinte propozimin në votim sepse nuk u ishte dorëzuar deputetëve.
Ai u kthye në arkivin e Kuvendit për punë të mëtejshme. Gashi pret që një propozim i tillë t'u dorëzohet deputetëve në seancën e ardhshme parlamentare.
"Mendoj se kjo praktikë që po e vendosni po shkatërron dinjitetin e Kuvendit dhe të deputetëve. Për këto arsye, grupi parlamentar i LSDM-së nuk do të marrë pjesë në punimet e seancës së sotme", tha Spasovski pas pauzës njëorëshe./Telegrafi/