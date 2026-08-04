Depay me kërkesa astronomike për kontratë, dëshiron gjysmën e të ardhurave të Corinthians dhe stadiumin për dy ditë
Negociatat midis brazilianëve të Corinthians dhe anëtarit të kombëtares holandeze, Memphis Depay, për zgjatjen e bashkëpunimit nuk kanë përfunduar ende, megjithëse të dyja palët po punojnë intensivisht për të arritur një marrëveshje përfundimtare.
Sipas mediave braziliane, drejtuesit e Corinthians deri më tani i kanë dërguar katër versione të një kontrate të re ekipit të Depay. Dy drafte u kthyen me ndryshime të propozuara, ndërsa dy të tjerat janë ende duke u shqyrtuar.
Klubi pret që negociatat të përfundojnë brenda katër deri në pesë ditëve të ardhshme, pas së cilave Depay duhet të mbërrijë në Brazil dhe t'i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore. Corinthians e ka bërë të qartë se kontrata e re nuk do të nënshkruhet para se sulmuesi të kalojë me sukses testet mjekësore.
Sipas Gazeta Esportiva, Depay bëri disa kërkesa të pazakonta për vazhdimin e bashkëpunimit.
Njëra prej tyre është e drejta për të përdorur zonën VIP në stadiumin Neo Quimica Arena, si dhe mundësia për të përdorur stadiumin dy herë në vit për të organizuar ngjarjet e veta. Përveç kësaj, ai kërkoi që ekipi i tij të merrte 50 përqind të të ardhurave të gjeneruara nga këto ngjarje.
Raportohet se drejtuesit e Corinthians janë gati t’i pranojnë këto kërkesa. Megjithatë, një nga kërkesat e Depay nuk u pranua nga drejtuesit e klubit.
🚨🚨| JUST IN: Memphis Depay makes 𝐀𝐁𝐒𝐔𝐑𝐃 𝐃𝐄𝐌𝐀𝐍𝐃𝐒 to extend his Corinthians contract.
→ A private suite at the Neo Química stadium.
→ Right to use the stadium for his own events.
→ 50% commission from those events.
→ Take a percentage of the bonus if… pic.twitter.com/SXsmRahBmF
— CentreGoals. (@centregoals) August 3, 2026
Holandezi ka kërkuar të ketë të drejtë për një pjesë të çmimit nëse Corinthians fiton Kupën e Botës për Klube në tre vitet e ardhshme, edhe nëse nuk është më anëtar i ekipit në atë pikë. Ai beson se kontributi i tij do të ndihmonte në ndërtimin e një ekipi që përfundimisht mund të fitojë trofeun.
Administrata e hodhi poshtë këtë propozim.
Problemi më i madh në negociata lidhet me sistemin e bonuseve. Sipas kontratës së mëparshme, Depay kishte të drejtë për një bonus prej 800,000 eurosh për çdo trofe të fituar.
Përfaqësuesit e tij tani po kërkojnë që ai të marrë 20 për qind të çmimit që Corinthians fiton nga fitimi i çdo trofeu, por klubi nuk është i gatshëm ta pranojë një model të tillë.
Corinthians ofroi një kusht tjetër, Depay do të kishte të drejtë për një bonus vetëm nëse luante të paktën 50 për qind të ndeshjeve të sezonit, me të paktën 45 minuta të kaluara në fushë në secilën prej këtyre ndeshjeve.
Sipas mediave braziliane, kontrata e re dyvjeçare do të vlente gjithsej 14 milionë euro.
Nga kjo shumë, 12 milionë janë të destinuara për paga, të drejta imazhi dhe bonuse, ndërsa 2 milionë të tjera duhet të gjenerohen përmes aktiviteteve të marketingut që lidhen me lojtarin. Nëse të ardhurat nga marketingu e tejkalojnë këtë shumë, teprica do të ndahet 80 për qind për Depay dhe 20 për qind për Corinthians.
🚨😳 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘: These are the outrageous demands Memphis Depay has made to extend his contract with Corinthians:
👉 A private box at the Neo Química Arena. 🏟️
👉 The right to use the stadium for his own events.
👉 50% of the revenue generated from those events. 💰… pic.twitter.com/fmiAOKZ9kW
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 4, 2026
Negociatat kanë shkaktuar opinione të ndara brenda klubi Corinthians.
Disa nga drejtuesit e klubit besojnë se Depay nuk i justifikoi investimet e mëdha dhe se klubi nuk duhet të marrë përsipër një detyrim të ri financiar prej shumë milionë eurosh, veçanërisht pasi kontrata e tij e mëparshme i kushtoi klubit më shumë se 18.5 milionë euro.
Nga ana tjetër, presidenti Osmar Stabile, drejtori sportiv Marcelo Paz dhe trajneri Fernando Diniz besojnë se mbajtja e sulmuesit me përvojë do të ishte me rëndësi të madhe për ekipin.
Depay pati probleme me lëndime sezonin e kaluar dhe luajti 14 ndeshje për Corinthians, duke shënuar një gol dhe duke dhënë një asistim. Në totalin, holandezi ka luajtur 79 ndeshje, duke shënuar 20 gola dhe duke fituar tre tituj. /Telegrafi/