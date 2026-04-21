Deezer thotë se 44 për qind e këngëve që ngarkohen në platformën e saj çdo ditë janë të gjeneruara nga inteligjenca artificiale
Deezer njoftoi të hënën se këngët e gjeneruara nga IA tani përfaqësojnë 44% të të gjithë muzikës së re të ngarkuar në platformën e saj.
Kompania tha se po merr pothuajse 75,000 këngë të gjeneruara nga IA në ditë dhe më shumë se dy milionë në muaj, transmeton Telegrafi.
Konsumi i muzikës së gjeneruar nga IA në platformë është ende shumë i ulët, në 1-3% të totalit të transmetimeve, dhe 85% e këtyre transmetimeve zbulohen si mashtruese dhe demonetizohen nga kompania.
Shifrat e fundit nga Deezer nxjerrin në pah një rritje të vazhdueshme të ngarkimeve të muzikës së gjeneruar nga IA në platformë.
Deezer raportoi se mori rreth 60,000 këngë të IA në ditë në janar, nga 50,000 në nëntor, 30,000 në shtator dhe vetëm 10,000 në janar 2025, kur lansoi për herë të parë mjetin e saj të zbulimit të muzikës me IA.
Këngët e etiketuara si të gjeneruara nga IA në Deezer hiqen automatikisht nga rekomandimet algoritmike dhe nuk përfshihen në listat editoriale të këngëve.
Kompania njoftoi sot se nuk do të ruajë më versione me rezolucion të lartë të këngëve me inteligjencë artificiale.
Shifra e përditësuar vjen pasi një këngë e gjeneruar nga inteligjenca artificiale kryesoi listat e iTunes javën e kaluar në Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar, Francë, Kanada dhe Zelandën e Re.
"Muzika e gjeneruar nga inteligjenca artificiale tani është larg të qenit një fenomen margjinal dhe ndërsa shpërndarjet ditore vazhdojnë të rriten, shpresojmë që i gjithë ekosistemi muzikor do të bashkohet me ne në ndërmarrjen e veprimeve për të ndihmuar në mbrojtjen e të drejtave të artistëve dhe për të promovuar transparencën për fansat", tha CEO i Deezer, Alexis Lanternier, në një njoftim për shtyp.
"Falë teknologjisë sonë dhe masave proaktive që vumë në vend më shumë se një vit më parë, kemi treguar se është e mundur të zvogëlojmë mashtrimet dhe hollimin e pagesave të lidhura me inteligjencën artificiale në transmetim në minimum", shtoi ai.
Njoftimi i sotëm vjen pasi Deezer kreu një anketë nëntorin e kaluar, që zbuloi se 97% e pjesëmarrësve nuk mund të dallonin ndryshimin midis muzikës së gjeneruar plotësisht nga inteligjenca artificiale dhe muzikës së krijuar nga njeriu.
Anketa zbuloi gjithashtu se 52% e të anketuarve thanë se këngët e gjeneruara 100% nga inteligjenca artificiale nuk duhet të përfshihen në lista së bashku me këngët e krijuara nga njeriu në listat kryesore.
Ndërkohë, 80% thanë se muzika e gjeneruar 100% nga IA duhet të etiketohet qartë për dëgjuesit.
Deezer filloi të etiketojë këngët e IA-së në nivel platforme në qershor 2025, duke u bërë platforma e parë e transmetimit që e bëri këtë. Gjatë vitit 2025, Deezer etiketoi më shumë se 13.4 milionë këngë të IA-së në platformën e saj.
Në shkurt, shërbimi francez i transmetimit Qobuz njoftoi planet për të etiketuar përmbajtjen e gjeneruar nga IA në platformën e saj.
Shërbime të tjera të mëdha transmetimi, të tilla si Spotify dhe Apple Music, ndjekin qasje të ndryshme ndaj muzikës së gjeneruar nga IA, shpesh duke kombinuar përdorimin e filtrave për të identifikuar muzikën e IA-së me cilësi të ulët me përpjekje të tjera për transparencë që u lihen në dorë shpërndarësve. /Telegrafi/