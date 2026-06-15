Declan Rice – kapiteni i ardhshëm i Anglisë? Mesfushori i Arsenalit synon të dëshmojë vlerat e tij në Kupën e Botës
Pas humbjes së Arsenalit ndaj Manchester Cityt në prill, Declan Rice, ndoshta pa e kuptuar, u bë viral në rrjetet sociale. Mesfushori anglez u rrëzua në fushë, u ngrit menjëherë dhe u fotografua duke u bërtitur bashkëlojtarëve të tij: “Nuk ka mbaruar ende!”.
Në atë moment, situata nuk dukej aspak premtuese për Arsenalin. Epërsia e londinezëve në krye të tabelës ishte reduktuar në vetëm tri pikë, ndërsa Manchester City kishte ende një ndeshje më pak të zhvilluar.
Megjithatë, në fund ishte Rice ai që qeshi i fundit. City humbi pikë ndaj Evertonit dhe Bournemouthit, ndërsa Arsenali fitoi pesë ndeshjet e fundit të sezonit për të siguruar titullin në Liga Premier. Rice ishte një nga figurat kryesore të kësaj serie, duke udhëhequr skuadrën e Mikel Artetas me paraqitje dhe personalitet.
Pikërisht gjatë atyre javëve u panë qartë cilësitë e tij si lider. Ai ka qenë gjithmonë një futbollist me talent të jashtëzakonshëm, por këtë sezon u shndërrua në figurën frymëzuese të ekipit. Rice besoi se gara për titull nuk kishte përfunduar dhe Arsenali ndoqi shembullin e tij.
Tani, në moshën 27-vjeçare, ai synon të transferojë të njëjtin ndikim edhe te kombëtarja angleze. Pas triumfit në Liga Premier, suksesi me Anglinë mbetet objektivi më i madh në karrierën e tij.
Udhëheqës natyror
Rice nuk është lojtari që do të shënojë vazhdimisht apo të regjistrojë shifra të jashtëzakonshme në asistime. Megjithatë, ai po shndërrohet gjithnjë e më shumë në liderin e kësaj skuadre angleze.
Përzgjedhësi Thomas Tuchel konfirmoi së fundmi se Rice do të jetë zëvendëskapiten i Anglisë gjatë Kupës së Botës.
Harry Kane mbetet kapiteni i padiskutueshëm i “Tre Luanëve” dhe golashënuesi më i mirë në historinë e kombëtares. Megjithatë, stili i tij i udhëheqjes bazohet më shumë te shembulli personal sesa te komunikimi i vazhdueshëm në fushë.
Rice paraqet një profil tjetër. Ai është më energjik, më i zëshëm dhe ka aftësinë të ndikojë te bashkëlojtarët në momentet më të vështira. Që nga fillimet e tij në West Ham United, ai ka treguar karakter lideri, duke fituar shiritin e kapitenit në moshë të re dhe duke u shndërruar në figurën kryesore të skuadrës londineze.
Plot energji
Këto cilësi e kanë ndjekur edhe te Arsenali.
Edhe pse Martin Odegaard është kapiteni i skuadrës dhe Bukayo Saka zëvendëskapiten, Rice mori shiritin në disa ndeshje gjatë sezonit të kaluar, kur dy liderët e zakonshëm munguan.
“Declan e ka fituar këtë status me mënyrën se si merr përgjegjësi në momentet e vështira. Ai është një lider i shkëlqyer dhe një lojtar i nivelit të lartë”, deklaroi Arteta.
Një nga arsyet kryesore pse Rice gëzon respekt kaq të madh është qëndrueshmëria e tij. Në sezonin 2025/26 ai zhvilloi 36 ndeshje në Liga Premier, duke qenë titullar në 35 prej tyre dhe duke luajtur afro 3100 minuta.
Pavarësisht ngarkesës së madhe, ai vazhdoi të paraqitej në nivel të lartë.
“Gjithmonë më pyesin nga e marr energjinë. Thjesht duket sikur gjej një shpërthim të dytë energjie”, deklaroi Rice gjatë sezonit.
Përveç aspektit fizik, ai është zhvilluar edhe taktikisht. Nën drejtimin e Artetas, Rice është shndërruar në një mesfushor më të kompletuar, i aftë të kontribuojë si në mbrojtje ashtu edhe në sulm.
Një nga më të mirët në botë
Paraqitjet e Rice kanë fituar vlerësime të shumta nga emrat më të mëdhenj të futbollit anglez.
Legjenda e Liverpoolit, Steven Gerrard, e konsideron atë një nga mesfushorët më të mirë në botë.
“Ai po përmirësohet vazhdimisht. Mendoj se është një nga më të mirët në botë në pozicionin e tij”, u shpreh Gerrard.
Sipas ish-kapitenit të Anglisë, periudha te West Ham nën drejtimin e David Moyes dhe zhvillimi i mëtejshëm te Arsenali nën Artetën e kanë ngritur Rice në një nivel tjetër.
Në një kohë kur Anglia ka vuajtur shpesh për të gjetur balancën e duhur në mesfushë, Rice është bërë pika referuese e ekipit të Tuchel.
Lider brenda dhe jashtë fushës
Një nga arsyet pse Rice gëzon kaq shumë respekt është fakti se ai ka marrëdhënie të shkëlqyera me bashkëlojtarët.
Jashtë fushës ai njihet për karakterin e tij të afërt dhe humorin, ndërsa në fushë është një figurë autoritare që komunikon vazhdimisht me ekipin.
Arteta beson se Rice nuk ka nevojë domosdoshmërisht për shiritin e kapitenit për të ushtruar ndikim.
“Kur ai flet, njerëzit dëgjojnë. Ka aftësinë natyrale për të tërhequr vëmendjen dhe për të udhëhequr grupin”, tha trajneri spanjoll.
Nivele elitare
Përveç rolit si lider, Rice po kalon një nga periudhat më të mira të karrierës së tij edhe në aspektin sportiv.
Në miqësoren e fundit para Kupës së Botës kundër Kosta Rikës, ai tregoi sërish rëndësinë e tij për ekipin e Tuchel. Mesfushori shënoi gol dhe dominoi në repartin qendror, duke kombinuar energjinë, inteligjencën taktike dhe aftësinë për të mbuluar hapësira të mëdha në fushë.
Një Rice në këtë formë mund ta bëjë mesfushën angleze një nga më të fortat e turneut.
Pasardhësi ideal i Kane
Megjithëse Harry Kane vazhdon të jetë lideri i Anglisë dhe mbetet në nivel të lartë, është e qartë se kombëtarja po mendon për të ardhmen.
Kane do të mbushë 33 vjeç gjatë Kupës së Botës dhe Euro 2028 mund të jetë turneu i tij i fundit madhor me kombëtaren.
Rice, pesë vjet më i ri, duket kandidati ideal për ta pasuar. Ai ka eksperiencën, respektin e grupit, personalitetin dhe cilësitë e nevojshme për të udhëhequr një brez të ri futbollistësh anglezë.
Epoka e Harry Kane si kapiten po i afrohet fundit, ndërsa Declan Rice duket më i gatshëm se kurrë për të marrë stafetën kur të vijë momenti. /Telegrafi/