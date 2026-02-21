Debutimi me Tiranën, puna me Ernest Muçin dhe aventura me Dukagjinin - Artan Luzi, mysafir në Arena e Yjeve
Në episodin më të ri të podcastit "Arena e Yjeve", mysafir ishte trajneri i njohur Artan Luzi.
Gjatë bisedës, Luzi rrëfeu për emocionet e para kur debutoi me fanellën e Tiranës si 16-vjeçar, duke përshkruar ndjenjat e para të paraqitjes së tij të parë në futbollin profesionist. Ai tregoi se si ndjeu presionin, por edhe kënaqësinë e papërshkrueshme të hapjes së një kapitulli të ri në karrierën e tij.
Trajneri foli gjithashtu për futbollistët shqiptarë që e kanë lënë më shumë mbresë gjatë karrierës së tij, duke përmendur dy emra të jashtëzakonshëm që sipas tij kanë cilësi teknike dhe mentalitet të rrallë në fushë.
Një pjesë e bisedës u fokusua tek momenti kur zbuloi Ernest Muçin, një lojtar me talent të jashtëzakonshëm, duke treguar sesi e stërviste dhe si e ndihmoi të zhvillohej në një futbollist të nivelit të lartë.
Luzi zbuloi gjithashtu eksperiencat e hershme në Kosovë, duke rrëfyer ardhjen te Prishtina, stërvitjen e parë dhe yjet që gjeti në skuadër, si dhe ambientin që e ndihmoi të konsolidohej si futbollist.
Një tjetër moment i rëndësishëm që Luzi ndau me ndjekësit ishte rikthimi i Dukagjinit dhe pjesëmarrja historike e ekipit në Evropë, duke kujtuar emocionet dhe rëndësinë e atyre arritjeve për klubin dhe vetë karrierën e tij.
Episodin e plotë me Artan Luzin mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube.