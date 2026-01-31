Debutim për t’u harruar: Kristjan Asllani ndëshkohet me të kuq vetëm pesë minuta pasi u inkuadrua
Besiktas arriti fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Konyasporit, megjithatë situata nuk shkoi mirë për mesfushorin Kristjan Asllani.
Ylli shqiptar iu bashkua skuadrës turke të premten mbrëma, ndërsa debutoi qysh sot ndaj Konyasporit, debutim që duhet harruar sa më parë.
Vetëm pesë minuta pas inkuadrimit, Asllani shkaku i një ndërhyrje të rëndë u përjashtua direkt me karton të kuq (82’).
Beşiktaş'ta yeni transfer Kristjan Asllani kırmızı gördü
Detaylar: https://t.co/cR4rgzZJ90#Beşiktaş pic.twitter.com/fh8xhhdOs5
— Haber1903 (@haber1903tv) January 31, 2026
Sidoqoftë, e mira është që Besiktas në fund i mori pikët e plota, përndryshe turqit mund ta shihni edhe ‘fajtor’ për ndonjë humbje të mundshme.
Vlen të ceket se në minutën e 68-të u inkuadrua Milot Rashica, por nuk arriti ta gjejë portën pavarësisht tentimeve.
Besiktas renditet në pozitën e pestë në tabelë me 36 pikë, 10 më pak se lideri Galatasaray./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals