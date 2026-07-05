Dasma milionëshe e Taylor Swift kishte një ndalesë të pazakontë për mysafirët
Taylor Swift dhe Travis Kelce u martuan para dy ditësh në një ceremoni madhështore të organizuar në Madison Square Garden, ndërsa tani janë zbuluar edhe detaje të reja nga festa e tyre.
Sipas një burimi pranë çiftit, arena ishte shndërruar në një ambient që i ngjante një pylli, ndërsa ulëset ishin të mbuluara me dekor të bardhë.
Gjatë ceremonisë, Taylor eci drejt altarit, ku çifti shkëmbeu zotimet martesore.
Travis dhe Taylor
Leximi i zotimeve zgjati rreth 20 minuta dhe të dy i lexuan ato nga libra me kopertina të arta.
Për t’i bërë ballë momenteve emocionale, të ftuarve iu shpërndanë shami të qëndisura.
Pas ceremonisë, nëna e Taylor Swift i ftoi të pranishmit në sallën e pritjes, ku ishte vendosur një skenë për performancat muzikore.
Në mbrëmje performuan emra të njohur si Paul McCartney, i cili interpretoi hitin e The Beatles "I Want to Hold Your Hand" si dhe Stevie Nicks.
Travis dhe Taylor
Të ftuarit shijuan kokteje, gatime të kuzhinës italiane dhe sushi, teksa atmosfera ishte e mrekullueshme gjatë gjithë mbrëmjes.
Në dasmë morën pjesë edhe shumë figura të njohura të botës së artit dhe argëtimit, mes tyre Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper dhe Dakota Johnson.
Megjithëse çifti dhe të ftuarit u përpoqën t’i mbanin sekret detajet e ceremonisë, burimi zbuloi se një nga kërkesat kryesore ishte që të ftuarit të mos sillnin asnjë dhuratë martese, pasi Taylor Swift dhe Travis Kelce kishin vendosur të mos pranonin dhurata në ditën e tyre të veçantë. /Telegrafi/