Darwin Nunez u dërgon një mesazh të qartë pronarëve të Al-Hilalit pasi e përjashtuan nga skuadra
Darwin Nunez duket se i ka dërguar një mesazh pronarëve të Al Hilalit gjatë përballjes së tyre në Ligën e Kampionëve të Azisë kundër Al Wahdas, vetëm disa ditë pasi u përjashtua nga lista e lojtarëve që mund të paraqiten në kampionat.
Pas ardhjes së Karim Benzema në janar, Nunez u hoq nga lista e skuadrës së Al Hilal për gjysmën e dytë të sezonit në ligë.
Klubet arabe lejohen të regjistrojnë vetëm tetë lojtarë të huaj të lindur para vitit 2003 në skuadrat e tyre prej 25 lojtarësh, dhe Nunez, i cili u bashkua nga Liverpooli verën e kaluar për 46 milionë euro plus bonuse, u përjashtua së bashku me ish-mbrojtësin e Arsenalit, Pablo Mari.
“Vendimi ishte i vështirë, por kjo është puna e një trajneri. Ai merr shumë vendime çdo ditë, edhe në çdo seancë stërvitore”.
“Nunez dhe Pablo janë lojtarë të mirë. Dua t’i kem në të gjitha kompeticionet, por e dimë kufizimet për regjistrimin e lojtarëve të huaj”, ka deklaruar Inzaghi.
Nunez ende nuk ka bërë një deklaratë publike për përjashtimin e tij, por reagimi i tij ishte i fuqishëm të hënën mbrëma, kur shënoi dy gola në fitoren 2-1 kundër Al Wahda në Ligën e Kampionëve të Azisë.
Pas shënimit të golit të dytë, Nunez u kthye dhe shikoi me ironi drejt vendit ku qëndronte pronari i Al Hilal.
Me një buzëqeshje të lehtë, ai mbajti shikimin për disa sekonda para se të kthente kokën dhe të thoshte diçka për vete.
Nuk dihet se çfarë tha Nunez, por festa e tij e heshtur ka shkaktuar shumë diskutime.
Reprezentuesi uruguaian, i cili ka shënuar nëntë gola në 24 paraqitje këtë sezon, fiton sipas raportimeve 20 milionë euro në vit te Al Hilal, që përkthehet në 400 mijë euro në javë./Telegrafi/